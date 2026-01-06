Donald Trump: Nem lehet választásokat tartani Venezuelában

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton az Egyesült Államok nagyszabású katonai akciót hajtott végre Venezuelában, elfogták az elnököt, Nicolás Madurót és feleségével, Cilla Floresszel együtt repülőgéppel kivitték az országból.

Delcy Rodríguez hétfőn Venezuela ügyvivő elnökeként tett esküt. Fotó: Anadolu/Ivan McGregor

Először rendbe kell tennünk az országot. Nem lehet választásokat tartani. Az embereknek módjuk sincs szavazni

– mondta Trump az NBC Newsnak adott interjúban két nappal az után, hogy az amerikai erők Caracasban elfogták a venezuelai elnököt. Trump az interjúban az amerikaiak venezuelai beavatkozását felügyelő csapat néhány fontos tagját, köztük Marco Rubio külügyminisztert, Pete Hegseth hadügyminisztert, Stephen Miller elnöki politikai tanácsadót és J. D. Vance alelnököt is megnevezte.