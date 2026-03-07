Donald TrumpVenezuelaEgyesült Államok

Donald Trump hivatalosan is elismerte a venezuelai kormányt

Az Egyesült Államok elnöke szerint Washington hivatalosan is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt. Donald Trump egyúttal jelezte, hogy szorosan együttműködik majd az amerikai kormány az új vezetéssel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 22:12
Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte az amerikai elnök szombaton. Donald Trump egyúttal hangsúlyozta, hogy Washington szorosan együttműködik majd az új vezetéssel. 

Donald Trump arról is beszámolt, hogy több megállapodás is született az Egyesült Államok és Venezuela között
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az amerikai elnök Floridában a Dél- és Közép-Amerikából érkezett állam és kormányfők részvételével tartott csúcstalálkozón megerősítette, hogy Washington szorosan együttműködik Venezuelával és Delcy Rodriguez elnökkel

Remek munkát végez velünk közösen

 – fogalmazott Donald Trump, hozzátéve, hogy az amerikai-venezuelai együttműködés révén a dél-amerikai ország komoly bevételhez jut a kőolaj-eladásból, amiből az Egyesült Államok is részesedik.

Donald Trump az Amerika Pajzsa csúcstalálkozó (Shield of the Americas Summit) résztvevői előtt arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok és Venezuela arany- és egyéb ásványkincsek kereskedelmét érintő megállapodást kötött, ami elősegíti a dél-amerikai ország bányatermékeinek értékesítését. Hozzátette, hogy az amerikai pénzügyminisztérium által kibocsátott engedély megtiltja a Minerven, a venezuelai állami aranybányászati társaság számára, hogy üzletet folytasson iráni, észak-koreai, kínai és orosz vállalkozásokkal, valamint magánszemélyekkel.

Donald Trump elnök szavai szerint hamarosan Kubában is a venezuelaihoz hasonló „hatalmas változások” jöhetnek. Megállapította, hogy Kuba a végét járja, „nincs pénzük és nincs olajuk”.

Az Amerika Pajzsa nevű kezdeményezést Donald Trump hívta életre, és a latin-amerikai kábítószer-kereskedő kartellek felszámolására irányul a kontinens országainak részvételével. Az amerikai elnök a teljes kontinensre kiterjedő együttműködést az Iszlám Állam megsemmisítésére az elmúlt évtizedben alakult nemzetközi koalícióhoz hasonlította.

A Floridában tartott csúcstalálkozón részt vett az amerikai kontinens számos államának vezetője, ugyanakkor Brazília, Mexikó és Kolumbia vezetői távol maradtak.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

