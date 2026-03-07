Donald Trump hivatalosan is elismerte a venezuelai kormányt

Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte az amerikai elnök szombaton. Donald Trump egyúttal hangsúlyozta, hogy Washington szorosan együttműködik majd az új vezetéssel.
Az amerikai elnök Floridában a Dél- és Közép-Amerikából érkezett állam és kormányfők részvételével tartott csúcstalálkozón megerősítette, hogy Washington szorosan együttműködik Venezuelával és Delcy Rodriguez elnökkel.
Remek munkát végez velünk közösen
– fogalmazott Donald Trump, hozzátéve, hogy az amerikai-venezuelai együttműködés révén a dél-amerikai ország komoly bevételhez jut a kőolaj-eladásból, amiből az Egyesült Államok is részesedik.
