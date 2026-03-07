Donald Trump hivatalosan is elismerte a venezuelai kormányt

Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte az amerikai elnök szombaton. Donald Trump egyúttal hangsúlyozta, hogy Washington szorosan együttműködik majd az új vezetéssel.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy több megállapodás is született az Egyesült Államok és Venezuela között

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az amerikai elnök Floridában a Dél- és Közép-Amerikából érkezett állam és kormányfők részvételével tartott csúcstalálkozón megerősítette, hogy Washington szorosan együttműködik Venezuelával és Delcy Rodriguez elnökkel.

Remek munkát végez velünk közösen

– fogalmazott Donald Trump, hozzátéve, hogy az amerikai-venezuelai együttműködés révén a dél-amerikai ország komoly bevételhez jut a kőolaj-eladásból, amiből az Egyesült Államok is részesedik.