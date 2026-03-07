Trump Kubáról: Készen áll

Az elnök csütörtökön már kijelentette azt is, hogy csak idő kérdése, hogy az emberek az Egyesült Államokból hazatérjenek a karibi országba. A korábban is gyengélkedő kubai gazdaság helyzete január óta jelentősen súlyosbodott, miután Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását követően Washington nyomására leálltak a venezuelai olajszállítások a szigetre. Az ENSZ februárban aggodalmát fejezte ki a kubai olajhiány miatt, és humanitárius válság veszélyére figyelmeztetett – írta az MTI.