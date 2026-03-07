Trump Kubáról: Készen áll

– Nekünk rengeteg időnk van, de Kuba most, ötven év után készen áll – szögezte le Trump a CNN amerikai hírtelevíziónak adott telefonos interjúban, hangsúlyozva, hogy Washington mindazonáltal jelenleg az Iránnal zajló háborúra összpontosít.
Az elnök csütörtökön már kijelentette azt is, hogy csak idő kérdése, hogy az emberek az Egyesült Államokból hazatérjenek a karibi országba. A korábban is gyengélkedő kubai gazdaság helyzete január óta jelentősen súlyosbodott, miután Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását követően Washington nyomására leálltak a venezuelai olajszállítások a szigetre. Az ENSZ februárban aggodalmát fejezte ki a kubai olajhiány miatt, és humanitárius válság veszélyére figyelmeztetett – írta az MTI.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
