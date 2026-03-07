elnökKubaTrump

Trump Kubáról: Készen áll

Kuba az összeomlás szélén áll, és már megegyezne az Egyesült Államokkal – jelentette ki pénteken Donald Trump amerikai elnök, hozzátéve, hogy a Havannával kapcsolatos ügyek kezelésével Marco Rubio külügyminisztert bízta meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07.
Donald Trump
– Nekünk rengeteg időnk van, de Kuba most, ötven év után készen áll – szögezte le Trump a CNN amerikai hírtelevíziónak adott telefonos interjúban, hangsúlyozva, hogy Washington mindazonáltal jelenleg az Iránnal zajló háborúra összpontosít. 

US President Donald Trump speaks with reporters about Cuba, Iran, and Epstein files before departing to Corpus Christi, Texas, on February 27, 2026, at South Lawn/White House in Washington DC, USA. (Photo by Lenin Nolly/NurPhoto) (Photo by Lenin Nolly / NurPhoto via AFP)
Donald Trump.

Az elnök csütörtökön már kijelentette azt is, hogy csak idő kérdése, hogy az emberek az Egyesült Államokból hazatérjenek a karibi országba. A korábban is gyengélkedő kubai gazdaság helyzete január óta jelentősen súlyosbodott, miután Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását követően Washington nyomására leálltak a venezuelai olajszállítások a szigetre. Az ENSZ februárban aggodalmát fejezte ki a kubai olajhiány miatt, és humanitárius válság veszélyére figyelmeztetett – írta az MTI.

 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

