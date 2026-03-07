LiverpoolRyan GravenberchSzoboszlai DominikPremier League

Remek hírt közölt középpályásáról a Liverpool, Szoboszlai is követi a példáját?

Ryan Gravenberch az évek során a Liverpool egyik legfontosabb játékosává nőtte ki magát, és remek teljesítményével más klubok csodálatát is kivívta. A lehetséges kérők azonban egyelőre lemondhatnak azon reményeikről, hogy szerződtessék a holland középpályást, miután a Liverpool szombat délután bejelentette, Gravenberch új, hosszú távú szerződést írt alá a klubbal.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 18:21
Ryan Gravenberch (38) még éveken keresztül a Liverpoolt szolgálja Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Ryan Gravenberch kulcsszerepet játszott a Liverpool bajnoki címében az előző kiírásban, és bár a csapattal együtt az ő teljesítménye is némiképp visszaesett a zajló idényre, továbbra is a Vörösök kulcsemberei közé tartozik, kihagyhatatlan a kezdőből. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, egy jól teljesítő játékost gyakran összeboronálnak más sztárklubokkal, januárban arról lehetett hallani, hogy a Real Madrid bankot robbantana érte, ráadásul az ügynöke, José Fortes Rodriguez is olajat öntött a tűzre, amikor azt nyilatkozta, hogy szívesen látná a holland középpályást a királyi gárda mezében. De mint mondta, egyelőre ez nem lehetséges.

Ryan Gravenberch kirobbanthatatlan a Liverpoolból
Ryan Gravenberch kirobbanthatatlan a Liverpoolból. Fotó: MI News/NurPhoto

 

Gravenberch újabb négy évre írt alá Liverpoolban

Most pedig még kevésbé az, ugyanis a Liverpool azon munkálkodott, hogy meghosszabbítsa Gravenberch 2028 nyarán lejáró szerződését. A művelet sikerrel zárult, az angol klub szombaton bejelentette, hogy a 23 éves futballista hosszú távú szerződést írt alá, 2032 nyaráig a Vörösök mezét viseli.

– Nagyszerűen érzem magam – nyilatkozta a csapatot 2023 óta erősítő Gravenberch a klubhonlapnak. – Rendkívül büszke vagyok arra, hogy szerződést hosszabbíthatok egy ekkora klubnál. Nagyon boldoggá tesz, hogy még hosszú éveken keresztül itt maradhatok. Azonnal éreztem a klub és az edző bizalmát. Könnyű volt meghozni ezt a döntést. A családom is boldog itt, közel három éve ez az otthonunk. 

Rövid távon az a célom, hogy a lehető legjobban fejezzük be az idényt, hosszú távon pedig minél több trófeát szeretnék nyerni a Liverpoollal.

– Remek a kapcsolatom a szurkolókkal, ha valamit jól csinálok a stadionban, mindig hallom, ahogy éneklik a rólam szólt dalt. Nagyon hálás vagyok nekik, mert nélkülük nem tartanánk ott, ahol. A jövőben sok trófeával szeretném őket megajándékozni, és remélhetőleg ezt sikerül is megvalósítanunk – mondta bizakodva a Bayern München és az Ajax egykori játékosa.

 

Szoboszlai lesz a következő?

Ahogy eddig Ryan Gravenberchnek, úgy a szintén a Real Madriddal összeboronált Szoboszlai Dominiknek is 2028 nyaráig szól a szerződése, és a szurkolók türelmetlenül várják, hogy az idényben a Liverpoolt a hátán cipelő játékosról is ilyen hírt kapjanak. Tárgyalnak a felek, de egyelőre nem hallani megegyezésről. 

 

