Ha Ukrajna belép az EU-ba, a magyarok összes pénzét el fogják vinni + videó

– Nagy kedvet nem csináltak hozzá – válaszolta a miniszterelnök Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban a debreceni háborúellenes gyűlésen. Születési hibának nevezte Brüsszel kétszínűségét és a Magyarországgal szemben ott alkalmazott kettős mércét, akárcsak azt, hogy egy külső országot támogat az egyik tagállamával szemben.

Háborúellenes gyűlés Debrecenben. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor szerint ebben a pillanatban Ukrajna haldoklik. A kormányfő a digitális polgári körök rendezvényén arról beszélt: nem tudni, hány millióan hagyták el keleti szomszédunkat, ahogyan azt sem, hol vannak a keleti határai, eközben hetente ezreket veszítenek halottként vagy hadirokkantként, ami évi négyszázezres veszteséget jelent.

– Nem tudjuk, mi lesz Ukrajna jövője, megmarad-e egyáltalán – jegyezte meg. – Ha igen, akkor el kell dönteni, mit kezdünk vele.

Ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust. Ráadásul ha belépnek, Magyarország összes pénze elmegy Ukrajnába, sőt a befizetések növelésére lesz szükség

– figyelmeztetett a miniszterelnök. Ezzel szemben egy, a tagsággal nem azonos olyan stratégiai szövetség szükségességéről beszélt a kormányfő, amelyben az érdekeinkkel összhangba hozható módon lehetne támogatni az ukrán gazdaságot. – Nem felvenni kell őket, hanem megállapodást kell velük kötni. Mert ha belépnek az EU-ba, akkor a magyarok összes pénzét el fogják vinni, ráadásul rögtön több szavazati joguk lenne, mert nagyobb ország – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint kétfajta aggodalom is lehet a tapasztaltabbak fejében: aggodalom a múlt és aggodalom a jövő miatt.

Felidézte: 130 amerikai repülő 1944 nyarán egyetlen napon ezer bombát dobott Debrecenre, aminek kétezer halott volt a következménye, és a támadást további öt ilyen akció követte. – A múlt miatt tudjuk, hogy nem engedhetjük, hogy elvigyék a pénzünket és a fiatalokat a háborúba. A jövővel kapcsolatban pedig az a kérdés, hogy ki fizeti vissza azokat a pénzeket, amelyeket most Ukrajnának adnak. Ha megengedjük, hogy elvigyék a pénzünket, akkor eladósodik az ország, elszegényedik, és ennek a következményét a gyerekeink és unokáink fogják viselni. Európa háborúba fog menni, de lehetséges lesz, hogy Magyarország kimaradjon ebből – jelentette ki a miniszterelnök.