Orbán ViktorFideszHáborúellenes Gyűlés

Nem pártalapon, hanem nemzeti alapon vezeti az országot Orbán Viktor + videó

A digitális polgári körök debreceni háborúellenes gyűlésén Orbán Viktor azt mondta: a Fidesz közössége, amelyben egyszerre van jelen a haza, a család és az egymás iránt érzett szeretet, egy szeretetközösség.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 17:41
Orbán Viktor Lázár János Debrecen DPK HEGY Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Ez a választás arról szól, hogy gyűlöletre vagy szeretetre építsük-e a jövőnket –  jelentette ki a miniszterelnök Debrecenben.

Orbán Viktor Lázár János Debrecen DPK HEGY
Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Egy székelyföldi Fidesz-aktivista kérdésére válaszolva kiemelte: a Demokratikus Koalíció egyetlen programpontja, hogy elvegyék a határon túli magyaroktól a szavazati jogot, ami a gyűlöletpolitika sajátos része.

Ki akarják rekeszteni a nemzetből az erdélyieket, de ezt a Fidesz nem fogja hagyni.

– Önök nemcsak azért fontosak, mert vannak, hanem azért is, mert pontosan tudjuk, hogy a nemzet nagyjából olyan, mint a kenyér, a belseje, ahogy az idő múlik, egyre morzsalékosabb, és a héja tartja egyben. Szükségünk van a határon túli magyarokra – jelentette ki a miniszterelnök.

Azt is mondta, nem tud mit kezdeni azzal, ha valaki halálosan megsértődik rá azért, mert a feleségét nevezi ki igazságügy-miniszternek, nem pedig őt. De semmiképpen nem való az Európai Parlament előtt arról beszélni, hogy valaki sértődöttségből meg gyűlöletből szervez egy pártot, amivel felforgatja Magyarországot.

A kormányfő arról is beszélt, a választási csata hevében előfordul, hogy mondanak csúnya dolgokat, de a végén majd leülepszik, és a végén kiderül, hogy mindannyian magyarok vagyunk. Orbán Viktor szerint

a Fidesz-kormánnyal a nem Fidesz szavazók is jól járnak.

– A mi kormányunkkal azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak, nem pártalapon, hanem nemzeti alapon vezetjük az országot – jelentette ki. – Amikor kormánypolitikát csinálunk, fontos, hogy azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. A tiszás nyugdíjas is megkapja a 13. és 14. havi nyugdíjat. A tiszás család is megkapja a családtámogatásokat – mutatott rá Orbán Viktor.

Azt ígérte: amikor túljutnak a választáson és megalakul a polgári nemzeti kormány, akkor nagyvonalúnak és nemzeti alapokon álló kormánynak kell majd lenniük, ahogy eddig is azok voltak.

 

Borítókép: Háborúellenes gyűlés Debrecenben ( Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

