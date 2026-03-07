volodimir zelenszkijminiszterelnökOrbán Viktorukrán pénzszállító

Orbán Viktor: Tudni akarjuk, mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon + videó

Orbán Viktor a debreceni háborúellenes gyűlésen reagált a Magyarországon feltartóztatott ukrán pénzszállító ügyére. A miniszterelnök gyanúsnak értékelte a történteket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 16:29
Zelenszkij, Orbán, fenyegetés TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
A sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe – hangoztatta Orbán Viktor Debrecenben, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén. A miniszterelnök a Magyarország területén feltartóztatott ukrán pénzszállítóról elmondta: nekik is csak kérdéseik vannak az üggyel kapcsolatban, hiszen azt sem tudják, hogy ez a pénzt valahova vitték vagy idehozták.

Mi csak azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon

– hangoztatta.

Gyanúsnak értékelte a történteket, és utalt rá, hogy a magyarok fejében minden szomszédos népről van egy határozott vélemény, és sejteni véli, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról. Ehhez képest azt látja, hogy van Magyarországon egy semmiből létrehozott ukránbarát párt, ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei, és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember.

– Azt gondolom, hogy ha jól ismerem a saját országomat, ez nagyobb arány, mint ami az országban van. És élek a gyanúperrel, hogy

Csak kérdéseink vannak, de minden kérdésre meg fogjuk keresni, és meg is fogjuk találni a választ – fogalmazott.

Ugyanakkor kijelentette: meg kell érteniük az ukránoknak, hogy nem lehet bennünket maflának nézni, az meg végképp nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

 

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Egy ukrán náci

Bayer Zsolt avatarja

És vajon hány ilyen állat van még ott? És ezeknek a s…ggét nyalja ma Európa.

