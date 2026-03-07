orbán viktorminiszterelnökaktivista

Orbán Viktor: Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít, de most kell higgadtnak maradni + videó

Rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén, amire Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált. A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy az ellenfelük provokálja őket minden lehetséges eszközzel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 15:12
– Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít. Most kell higgadtnak maradni – reagált Orbán Viktor arra, hogy rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén.

A miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videóban jelezte:

Azt szeretnénk, hogyha béke és nyugalom lenne Magyarországon, az ellenfeleink pedig nem provokálnak bennünket minden lehetséges helyszínen és eszközzel. Mindenkit nyugalomra szeretnék inteni, őrizzük meg a hidegvérünket.

A kormányfő szerint a választásnak a demokrácia ünnepének kellene lennie, amikor közösen döntenek az ország jövőjéről.

Tartsuk magunkat ehhez, és ha nem is értünk egymással egyet, adjuk meg a kötelező tiszteletet, mi is nekik és ők is nekünk

– tette hozzá.

 

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Egy ukrán náci

Bayer Zsolt avatarja

És vajon hány ilyen állat van még ott? És ezeknek a s…ggét nyalja ma Európa.

