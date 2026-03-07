Orbán Viktor: Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít, de most kell higgadtnak maradni + videó

– Az ellenfelünk gyűlöletközösséget épít. Most kell higgadtnak maradni – reagált Orbán Viktor arra, hogy rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén.
A miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videóban jelezte:
Azt szeretnénk, hogyha béke és nyugalom lenne Magyarországon, az ellenfeleink pedig nem provokálnak bennünket minden lehetséges helyszínen és eszközzel. Mindenkit nyugalomra szeretnék inteni, őrizzük meg a hidegvérünket.
A kormányfő szerint a választásnak a demokrácia ünnepének kellene lennie, amikor közösen döntenek az ország jövőjéről.
Tartsuk magunkat ehhez, és ha nem is értünk egymással egyet, adjuk meg a kötelező tiszteletet, mi is nekik és ők is nekünk
– tette hozzá.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!