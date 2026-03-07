Rendkívüli

Orbán Viktor: Az nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk + videó

A Tisza azt az országot támogatja, amelyik nyíltan fenyegeti Magyarországot

A Tisza azt az országot támogatja, amelyik nyíltan fenyegeti Magyarországot

Szánthó Miklós
2026. 03. 07. 14:30
Szánthó Miklós, Facebook: „Az ugye megvan, hogy a Tisza azt az Ukrajnát akarja felvetetni az EU-ba, amelynek elnöke a magyar miniszterelnököt életveszélyesen fenyegeti?”


 

