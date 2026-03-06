Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 03. 06. 15:03

Így írnak ők – Március 6., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Ágoston László, Gelencsér Ferenc, Hargitai Miklós, Kötter Tamás és Kertész Dávid gondolataiból tallózunk

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összes idézet

Ágoston László

„És amit még szándékosan félre is fordít ez a "békevágyó, keresztény erkölcsű" csürhe”

Gelencsér Ferenc

„...még akkor is, ha azokat az évek óta felhalmozott frusztráció okozza...”

Hargitai Miklós

„Nem jött elő a dögszagú, oszladozó pannon puma”

Kötter Tamás

Kötter iskolázta le Fegyőrt, tanárian!

Kertész Dávid

„Csicskamajdan betöltés alatt”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Így írnak ők

Tovább az összes cikkhez chevron-right
idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Március 6., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Március 6., délelőtt

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Március 5., délután

idezojelekÍgy írnak Ők

Így írnak ők – Március 5., délelőtt

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekolaj

Az igazság a patrióta oldalon van

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekszekta

Egy következmények nélküli szekta

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpropaganda

A Tisza-agymosás módszertana

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyerekkereskedelem

Epstein és a rothadó világelit

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.