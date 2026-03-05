Így írnak ők – Március 5., délután

Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij: Kijev az ukrán–orosz–amerikai egyeztetések elhalasztását javasolta

Ukrajna az Egyesült Államokhoz fordult azzal a javaslattal, hogy a közel-keleti háború miatt esetleg változtassák meg a háromoldalú találkozó helyszínét, illetve halasszák el azt egy időre.