Így írnak ők – Március 5., délelőtt

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Perintfalvi Rita, Mérő Vera, Gréczy Zsolt, Kaltenbach Jenő és Szabó Gergő gondolataiból tallózunk

Perintfalvi Rita Perintfalvi együttérez Mérővel, de azért persze magát sajnáltatja

Mérő Vera Egy új oldal, egy új konteó születése...

Gréczy Zsolt „Megint azzal jönnek majd, hogy én bántom Magyar Pétert”

Kaltenbach Jenő És egy régebbi konteó