Kocsis Máté: Magyar Péter is rájött, hogy túllőtt a célon + videó

– Kapitány István egy ilyen shelles ember, egy globális energiacégben vannak személyesen érdekeltségei, részvényei, és ő mindig akkor keres sok pénzt, amikor az embereknek rosszabbul megy a soruk – mutatott rá Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett videójában. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője emlékeztetett, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője elmondta, hogy le kell válni az olcsó orosz energiáról, mert más forrásból be lehet ezt szerezni. „Persze, gondolom a Shelltől, meg innen-onnan meg tudnánk venni, hogy az ő részvényei többet érjenek” – jegyezte meg.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Kocsis Máté hangsúlyozta,

most nincs honnan hozni olajat, mert se cső, se hajó.

– Erre fel Magyar Péter nyilván megijedt, ő is tudta, hogy nagy bajt csinált. Ők azzal számoltak, hogy az oroszokat kikapcsolják, a nyugati cégeket beengedik, ez is a Tisza-program része egyébként. Most ezt a Zelenszkij megelőlegezte nekik azzal, hogy elzárta a kőolajvezetéket – mutatott rá a kormánypárti politikus, majd feltette a kérdést, hogy ki vállalja ezért a felelősséget: Magyar Péter?

Magyar Péter nem a megoldás ebben az ügyben, hanem maga a probléma. Miatta történik minden. Az ukránok ezzel a krízissel meg akarják buktatni a kormányt, és be akarják ültetni a saját bábkormányukat ide, akik ha hatalomra jutnak, akkor minden döntést támogatni fognak, ami jó Ukrajnának

– szögezte le Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)