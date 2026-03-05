Rendkívüli

Hamarosan ismerteti a kormány döntéseit Gulyás Gergely – Kövesse nálunk élőben!

kocsis mátézelenszkijtisza pártMagyar Péter

Kocsis Máté: Magyar Péter is rájött, hogy túllőtt a célon + videó

A Tisza Párt elnöke nem a megoldás az ukrán olajblokád ügyében, hanem maga a probléma, hiszem miatta történik minden – mutatott rá a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 8:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Kapitány István egy ilyen shelles ember, egy globális energiacégben vannak személyesen érdekeltségei, részvényei, és ő mindig akkor keres sok pénzt, amikor az embereknek rosszabbul megy a soruk – mutatott rá Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett videójában. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője emlékeztetett, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője elmondta, hogy le kell válni az olcsó orosz energiáról, mert más forrásból be lehet ezt szerezni. „Persze, gondolom a Shelltől, meg innen-onnan meg tudnánk venni, hogy az ő részvényei többet érjenek” – jegyezte meg.

Budapest, 2026. március 3. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastjának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházának podcaststúdiójában 2026. március 3-án. MTI/Bruzák Noémi
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Kocsis Máté hangsúlyozta,

most nincs honnan hozni olajat, mert se cső, se hajó.

– Erre fel Magyar Péter nyilván megijedt, ő is tudta, hogy nagy bajt csinált. Ők azzal számoltak, hogy az oroszokat kikapcsolják, a nyugati cégeket beengedik, ez is a Tisza-program része egyébként. Most ezt a Zelenszkij megelőlegezte nekik azzal, hogy elzárta a kőolajvezetéket – mutatott rá a kormánypárti politikus, majd feltette a kérdést, hogy ki vállalja ezért a felelősséget: Magyar Péter?

Magyar Péter nem a megoldás ebben az ügyben, hanem maga a probléma. Miatta történik minden. Az ukránok ezzel a krízissel meg akarják buktatni a kormányt, és be akarják ültetni a saját bábkormányukat ide, akik ha hatalomra jutnak, akkor minden döntést támogatni fognak, ami jó Ukrajnának

– szögezte le Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu