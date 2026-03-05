Donald Trump keresetlen szavakkal mondta ki, mit gondol Irán vb-részvételéről

A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, a mérkőzések jelentős részének az USA ad otthont. A már kijutott Irán a tervek szerint Los Angelesben és Seattle-ben játszana, részvétele azonban kérdésessé vált az amerikai–izraeli katonai támadások és a közel-keleti feszültség miatt.

Donald Trump és Gianni Infantino, a FIFA elnöke jó barátok. Irán ügye kényes kérdés a 2026-os labdarúgó-vb előtt (Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto)

Donald Trump amerikai elnököt a Politico kérdezte arról, mit gondol Irán vb-szerepléséről. A válasz egyértelmű volt.

Trump nem finomkodott Irán ügyében

Engem igazán nem érdekel, hogy Irán részt vesz-e

– mondta az elnök, majd hozzátette: szerinte Irán „nagyon rosszul legyőzött ország”, amely „alig működik”.

Trump szavai némileg ellentmondanak annak a kommunikációnak, amelyet a FIFA az elmúlt időszakban képviselt: a nemzetközi szövetség többször hangsúlyozta, hogy a világbajnokságon minden csapatot és szurkolót szívesen látnak.

Hiányzó iráni delegáció Atlantában

Az iráni részvétellel kapcsolatos bizonytalanságot tovább növelte, hogy a világbajnokság szervezésével kapcsolatos, előre egyeztetett atlantai találkozón az iráni szövetség képviselői nem jelentek meg.

A tanácskozáson a vb-n részt vevő válogatottak delegációi egyeztettek a tornával kapcsolatos logisztikai és szervezési kérdésekről. Több forrás is megerősítette, hogy Irán képviselői sem személyesen, sem online nem kapcsolódtak be az eseménybe.

A háttérben elsősorban a közel-keleti helyzet állhat. Az országban tapasztalható internetes fennakadások és a politikai feszültség megnehezíti a kapcsolattartást, ezért a FIFA később juttatja el az egyeztetés anyagait az iráni félhez.

Biztonságban lenne az iráni válogatott az USA-ban?

Az amerikai politikában azonban korántsem egységes az álláspont. Több kongresszusi képviselő hangsúlyozta, hogy a sportot el kell választani a politikától. Darin LaHood republikánus képviselő szerint az iráni válogatott megérdemelte a vb-részvételt, hiszen rendkívül erős selejtezős csoportból jutott ki a tornára.

– A csapat játékosai nem felelősek az iráni rezsim tetteiért. Ha eljönnek, teljes biztonságban lennének az Egyesült Államokban – jelentette ki.