Donald Trump keresetlen szavakkal mondta ki, mit gondol Irán vb-részvételéről

Donald Trump meglehetősen nyersen fogalmazott, amikor az iráni válogatott 2026-os labdarúgó-világbajnoki részvételéről kérdezték. Az USA elnöke kijelentette, egyáltalán nem érdekli, ott lesz-e Irán a tornán. A kijelentés újabb bizonytalanságot hozott a már amúgy is feszült helyzetbe, miközben az iráni küldöttség nem jelent meg a vb-csapatok atlantai egyeztetésén. A FIFA egyelőre nem foglal állást, azt hangoztatja, minden csapatot örömmel látnak a tornán.

Donald Trumpot nem foglalkoztatja Irán vb-részvétele Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, a mérkőzések jelentős részének az USA ad otthont. A már kijutott Irán a tervek szerint Los Angelesben és Seattle-ben játszana, részvétele azonban kérdésessé vált az amerikai–izraeli katonai támadások és a közel-keleti feszültség miatt.

Donald Trump és Gianni Infantino, a FIFA elnöke jó barátok. Irán ügye kényes kérdés a 2026-os labdarúgó-vb előtt
Donald Trump és Gianni Infantino, a FIFA elnöke jó barátok. Irán ügye kényes kérdés a 2026-os labdarúgó-vb előtt (Fotó: DECCIO SERRANO / NurPhoto)

Donald Trump amerikai elnököt a Politico kérdezte arról, mit gondol Irán vb-szerepléséről. A válasz egyértelmű volt.

Trump nem finomkodott Irán ügyében

Engem igazán nem érdekel, hogy Irán részt vesz-e

mondta az elnök, majd hozzátette: szerinte Irán „nagyon rosszul legyőzött ország”, amely „alig működik”.

Trump szavai némileg ellentmondanak annak a kommunikációnak, amelyet a FIFA az elmúlt időszakban képviselt: a nemzetközi szövetség többször hangsúlyozta, hogy a világbajnokságon minden csapatot és szurkolót szívesen látnak.

Hiányzó iráni delegáció Atlantában

Az iráni részvétellel kapcsolatos bizonytalanságot tovább növelte, hogy a világbajnokság szervezésével kapcsolatos, előre egyeztetett atlantai találkozón az iráni szövetség képviselői nem jelentek meg.

A tanácskozáson a vb-n részt vevő válogatottak delegációi egyeztettek a tornával kapcsolatos logisztikai és szervezési kérdésekről. Több forrás is megerősítette, hogy Irán képviselői sem személyesen, sem online nem kapcsolódtak be az eseménybe.

A háttérben elsősorban a közel-keleti helyzet állhat. Az országban tapasztalható internetes fennakadások és a politikai feszültség megnehezíti a kapcsolattartást, ezért a FIFA később juttatja el az egyeztetés anyagait az iráni félhez.

Biztonságban lenne az iráni válogatott az USA-ban?

Az amerikai politikában azonban korántsem egységes az álláspont. Több kongresszusi képviselő hangsúlyozta, hogy a sportot el kell választani a politikától. Darin LaHood republikánus képviselő szerint az iráni válogatott megérdemelte a vb-részvételt, hiszen rendkívül erős selejtezős csoportból jutott ki a tornára.

– A csapat játékosai nem felelősek az iráni rezsim tetteiért. Ha eljönnek, teljes biztonságban lennének az Egyesült Államokban – jelentette ki.

Hasonlóan nyilatkozott az amerikai labdarúgó-szövetség vezetője, J. T. Batson is, aki szerint az USA támogatja, hogy minden kvalifikált csapat ott legyen a világbajnokságon.

Irán labdarúgó-válogatottja
Irán labdarúgó-válogatottja (Fotó: ATTA KENARE / AFP)

Mi történik, ha Irán mégsem jön el? A FIFA is mérlegel

A FIFA hivatalosan továbbra is Irán részvételével számol. Fontos adalék: a világbajnokságok történetében még soha nem fordult elő, hogy a tornára kvalifikált csapatot utólag kizártak volna.

Mattias Grafström főtitkár a támadások után is azt hangsúlyozta: a szervezet célja egy biztonságos világbajnokság, amelyen minden kvalifikált válogatott pályára léphet.

Amennyiben Irán végül nem indulna a tornán – akár politikai döntés, akár biztonsági okok miatt –, a FIFA szabályzata lehetővé teszi, hogy a szövetség már csapatot hívjon meg, vagy módosítsa a torna lebonyolítását.

A háttérben már most több forgatókönyv kering a futballvilágban, de hivatalos döntés egyelőre nincs.

Kérdés: sport vagy politika dönt Irán vb-sorsáról?

Az iráni szövetség elnöke korábban úgy fogalmazott: a jelenlegi helyzetben nem biztos, hogy reális a világbajnoki részvétel. Ha Teherán végül maga mondana le a tornáról, az jelentősen megkönnyítené a FIFA helyzetét, hiszen így elkerülhető lenne egy politikailag érzékeny kizárás.

A következő hónapokban dőlhet el, hogy Irán valóban pályára lép-e a 2026-os világbajnokságon az Egyesült Államokban. Az viszont már most látszik, hogy a futball és a világpolitika ismét nehezen választható szét egymástól.

 

