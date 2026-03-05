Ukrajna Belügyminisztériuma közölte, hogy bekéretik Magyarország ügyvivőjét, miután hazánk kiszabadította az orosz hadifogságba esett magyarokat – számolt be róla az RBC-Ukraine. A kárpátaljai férfiakat Zelenszkijék kényszersorozással vitték a frontra. Ukrajna nem hálás.
Kijev nem hálás: a hadifoglyok kiszabadítása után Ukrajna bekéreti a magyar ügyvivőt
Ukrajna bekéreti Magyarország ügyvivőjét, miután hazánk kiszabadította a hadifoglyokat. Kijev szerint erről nem kaptak hivatalos tájékoztatást, és azzal a követeléssel álltak elő Zelenszkijék, hogy „hozzáférést” akarnak a két kényszersorozott magyarhoz.
A minisztérium szerint értesültek olyan nyilatkozatokról, amelyek több ilyen fogoly állítólagos átadásáról szóltak, azonban Ukrajna erről semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott.
A tárca közlése szerint a magyar diplomatát arra kérik majd, hogy adjon hiteles és ellenőrizhető információkat az ügyről. A közlemény szerint Ukrajna azt is kérni fogja, hogy kapcsolatba léphessen azokkal az emberekkel, akiket visszaszállítottak – számolt be a United24 Media.
Hozzáférést követelnek a két kényszersorozott magyarhoz.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
Az egyik most kiszabadított hadifogoly – egy ukrán-magyar kettős állampolgár – egy videóüzenetben beszélt arról korábban, hogy erőszakkal vitték el a frontra , ahol megsérült, majd orosz hadifogságba került. A férfi azt mondta, az ukrán hatóságoktól nem kapott segítséget, és Orbán Viktor miniszterelnöktől, valamint Szijjártó Péter külügyminisztertől kért segítséget, hogy hazajuthasson Magyarországra.
Román Albert vagyok. 1978. augusztus 22-én születtem Ungváron. Ukrán-magyar állampolgár vagyok. Kettős állampolgár vagyok. Orbán Viktorhoz, illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki engem innen, mert orosz hadifogságba kerültem. Az ukrán TCK emberei elszállítottak akaratom ellenére a frontra, ahol sérülést szenvedtem, két hétig feküdtem sérülten. Az ukrán hatóságokat hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, az orosz katonák segítettek ki.
– hangzik el a videóban.
További Külföld híreink
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a közösségi oldalán a kiszabadított magyarokkal kapcsolatban azt írta:
Küldetés teljesítve! Isten hozta Magyarországon Csabát és Albertet!
Borítókép: Magyarország kiszabadította a hadifoglyokat (Fotó: Mirkó István)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ez a küldetés is sikeresen teljesítve! + videó
Hazatértek a kárpátaljai magyar hadifoglyok.
Szijjártó Péter: Mentőakciók napjai ezek
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett.
Ukrán bloggerek osztották ki Zelenszkijt
Krokodilkönnyek a kamerák előtt, nappal PR, este nevetés.
Szijjártó Péter: Többen jöttünk haza, mint ahányan elmentünk
Magyarország kárpátaljai magyar hadifoglyokat szabadított ki.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ez a küldetés is sikeresen teljesítve! + videó
Hazatértek a kárpátaljai magyar hadifoglyok.
Szijjártó Péter: Mentőakciók napjai ezek
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett.
Ukrán bloggerek osztották ki Zelenszkijt
Krokodilkönnyek a kamerák előtt, nappal PR, este nevetés.
Szijjártó Péter: Többen jöttünk haza, mint ahányan elmentünk
Magyarország kárpátaljai magyar hadifoglyokat szabadított ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!