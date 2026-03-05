Rendkívüli

Hamarosan ismerteti a kormány döntéseit Gulyás Gergely – Kövesse nálunk élőben!

hadifogolykiszabadítOrosz-ukrán háborúkárpátaljai magyarMagyarország

Kijev nem hálás: a hadifoglyok kiszabadítása után Ukrajna bekéreti a magyar ügyvivőt

Ukrajna bekéreti Magyarország ügyvivőjét, miután hazánk kiszabadította a hadifoglyokat. Kijev szerint erről nem kaptak hivatalos tájékoztatást, és azzal a követeléssel álltak elő Zelenszkijék, hogy „hozzáférést” akarnak a két kényszersorozott magyarhoz.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 8:03
Megérkeztek magyar földre a kárpátaljai hadifoglyok (Fotó: Mirkó István)
Ukrajna Belügyminisztériuma közölte, hogy bekéretik Magyarország ügyvivőjét, miután hazánk kiszabadította az orosz hadifogságba esett magyarokat – számolt be róla az RBC-Ukraine. A kárpátaljai férfiakat Zelenszkijék kényszersorozással vitték a frontra. Ukrajna nem hálás.

Megérkeztek Magyarországra a kiszabadított hadifoglyok (Fotó: Mirkó István)
Megérkeztek Magyarországra a kiszabadított hadifoglyok (Fotó: Mirkó István)

A minisztérium szerint értesültek olyan nyilatkozatokról, amelyek több ilyen fogoly állítólagos átadásáról szóltak, azonban Ukrajna erről semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott.

A tárca közlése szerint a magyar diplomatát arra kérik majd, hogy adjon hiteles és ellenőrizhető információkat az ügyről. A közlemény szerint Ukrajna azt is kérni fogja, hogy kapcsolatba léphessen azokkal az emberekkel, akiket visszaszállítottak – számolt be a United24 Media. 

Hozzáférést követelnek a két kényszersorozott magyarhoz.

Az egyik most kiszabadított hadifogoly – egy ukrán-magyar kettős állampolgár – egy videóüzenetben beszélt arról korábban, hogy erőszakkal vitték el a frontra , ahol megsérült, majd orosz hadifogságba került. A férfi azt mondta, az ukrán hatóságoktól nem kapott segítséget, és Orbán Viktor miniszterelnöktől, valamint Szijjártó Péter külügyminisztertől kért segítséget, hogy hazajuthasson Magyarországra.

Román Albert vagyok. 1978. augusztus 22-én születtem Ungváron. Ukrán-magyar állampolgár vagyok. Kettős állampolgár vagyok. Orbán Viktorhoz, illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki engem innen, mert orosz hadifogságba kerültem. Az ukrán TCK emberei elszállítottak akaratom ellenére a frontra, ahol sérülést szenvedtem, két hétig feküdtem sérülten. Az ukrán hatóságokat hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, az orosz katonák segítettek ki.

– hangzik el a videóban.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a közösségi oldalán a kiszabadított magyarokkal kapcsolatban azt írta:

Küldetés teljesítve! Isten hozta Magyarországon Csabát és Albertet!

Borítókép: Magyarország kiszabadította a hadifoglyokat (Fotó: Mirkó István)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

