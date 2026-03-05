Kijev nem hálás: a hadifoglyok kiszabadítása után Ukrajna bekéreti a magyar ügyvivőt

Az egyik most kiszabadított hadifogoly – egy ukrán-magyar kettős állampolgár – egy videóüzenetben beszélt arról korábban, hogy erőszakkal vitték el a frontra , ahol megsérült, majd orosz hadifogságba került. A férfi azt mondta, az ukrán hatóságoktól nem kapott segítséget, és Orbán Viktor miniszterelnöktől, valamint Szijjártó Péter külügyminisztertől kért segítséget, hogy hazajuthasson Magyarországra.

Román Albert vagyok. 1978. augusztus 22-én születtem Ungváron. Ukrán-magyar állampolgár vagyok. Kettős állampolgár vagyok. Orbán Viktorhoz, illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki engem innen, mert orosz hadifogságba kerültem. Az ukrán TCK emberei elszállítottak akaratom ellenére a frontra, ahol sérülést szenvedtem, két hétig feküdtem sérülten. Az ukrán hatóságokat hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, az orosz katonák segítettek ki.

– hangzik el a videóban.