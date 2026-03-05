Orbán Viktor: Küldetés teljesítve! + videó

Amint arról lapunk is írt , az éjszakai órákban hazaérkezett a két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból . Ők azok, akiket az ukránok mások mellett kényszersorozással küldtek a frontra. A foglyok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel érkeztek Magyarországra. Hazánk kiszabadította a hadifoglyokat. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt közölte: Küldetés teljesítve! Isten hozta Magyarországon Csabát és Albertet!

Orbán Viktor is üdvözölte a hazaérkező hadifoglyokat Fotó: Mirkó István

Orbán Viktor a bejegyzéséhez egy videót is csatolt, melyben látható a kiszabadított hadifoglyok útja hazafelé és az is, hogy korábban segítséget kértek Magyarországtól. Mint fogalmazott egyikük:

Román Albert vagyok. 1978. augusztus 22-én születtem Ungváron. Ukrán-magyar állampolgár vagyok. Kettős állampolgár vagyok. Orbán Viktorhoz, illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki engem innen, mert orosz hadifogságba kerültem. Az ukrán TCK emberei elszállítottak akaratom ellenére a frontra, ahol sérülést szenvedtem, két hétig feküdtem sérülten. Az ukrán hatóságokat hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt, az orosz katonák segítettek ki.

A foglyok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel érkeztek ismét magyar földre.