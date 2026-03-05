Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Magyarország közreműködésével hadifoglyok térhettek haza az orosz–ukrán háborúból.
Szijjártó Péter: Többen jöttünk haza, mint ahányan elmentünk
Magyarország közbenjárására kárpátaljai hadifoglyok térhettek haza az orosz–ukrán háborúból. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében arról írt: a küldetés célja az volt, hogy többen érkezzenek haza, mint ahányan útnak indultak, és ez sikerült is. A miniszter hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a béke mellett áll, és mindent megtesz azért, hogy kimaradjon a háborúból.
A miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott: „Szinte percre pontosan 24 órával ezelőtt indultunk el pont innen, és azért indultunk el, hogy többen jöjjünk haza, mint ahányan elmentünk, ez mint láthatják sikerült, hála Istennek.”
Szijjártó Péter a háború következményeiről is írt, hangsúlyozva, hogy a konfliktus minden nap újabb áldozatokat követel és súlyos emberi szenvedést okoz.
Az a helyzet, hogy a háborúban minden egyes nap újabb halottak vannak, újabb szenvedés, és nyilvánvalóan szívszorító látni azt az emberi szenvedést, amit ez a háború hoz
– áll a bejegyzésben.
A külügyminiszter kiemelte: Magyarország számára továbbra is a béke melletti kiállás a legfontosabb.
Nekünk magyaroknak minden erőnkkel ki kell állni a béke mellett, és a legfontosabb feladatunk az, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni ebbe a szomszédban zajló háborúba
– fogalmazott.
Hozzátette: Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból, és minden magyar embert meg kell védeni a háború következményeitől és magától a háborútól.
Borítókép: Hazaérkező hadifoglyok (Fotó: Mirkó István)
