Szijjártó Péter: Többen jöttünk haza, mint ahányan elmentünk

A miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott: „Szinte percre pontosan 24 órával ezelőtt indultunk el pont innen, és azért indultunk el, hogy többen jöjjünk haza, mint ahányan elmentünk, ez mint láthatják sikerült, hála Istennek.”

Szijjártó Péter a háború következményeiről is írt, hangsúlyozva, hogy a konfliktus minden nap újabb áldozatokat követel és súlyos emberi szenvedést okoz.

Az a helyzet, hogy a háborúban minden egyes nap újabb halottak vannak, újabb szenvedés, és nyilvánvalóan szívszorító látni azt az emberi szenvedést, amit ez a háború hoz

– áll a bejegyzésben.