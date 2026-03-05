Folytatja Ukrajna a magyarországi választási kampányba való beavatkozást a Tisza Párt oldalán.

Az ukrán professzor sérelmezi, hogy a magyar kormány a magyarok érdekeit helyezi előtérbe Ukrajna és Európa rovására (Fotó: AFP)

Ahogy az ukrán elnök is mondta, reméljük, hogy a magyar nép helyes, demokratikus döntést hoz, és a hatalomváltás után stabilizálódhatnak az ukrán–magyar kapcsolatok

– mondta egy televíziós interjúban Olekszij Burjacsenko, a Kijevi Repülési Intézet professzora és a Nemzetközi Biztonságkutató Intézet elnöke. Tehát Burjacsenko szerint az lenne a „helyes” és „demokratikus” döntés, ha a magyar választók a Tisza Pártra és Magyar Péterre szavaznának. A szakértő azt is elmondta, miért tartja ezt olyan lényegesnek.

Számunkra létfontosságú, hogy olyan partnerünk legyen, aki osztja értékeinket, nem pedig kizárólag saját érdekeit helyezi előtérbe Ukrajna és Európa rovására

– fogalmazott Burjacsenko, aki ezek szerint azt várja el a magyaroktól, hogy menesszék a nemzeti kormányt, amelyet négy évvel ezelőtt épp azért választottak meg, hogy az ő érdekeiket képviselje, ne Kijevét, és amely ennek a mandátumnak azóta folyamatosan eleget is tett.

Az sem teljesen világos, hogy milyen ukrán értékeket kellene osztania a Kijev által üdvösnek tartott új magyar kormánynak. Azt, ami alapján erőszakkal – akár halált okozó erőszakkal – hurcolnak el bárkit az utcáról a frontra, vagy azt, ami alapján Kijev két állampolgárának az orosz fogságból való kiszabadítását azzal hálálta meg, hogy behívatta a magyar ügyvivőt?

Borítókép: Ukrajna továbbra is beavatkozik a magyar választási kampányba. Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)