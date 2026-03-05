Ukrajna mégsem olyan szívesen látott? Diplomáciai források szerint több tagállam is attól tart, hogy egy túl gyors csatlakozás súlyos problémákat hozhat felszínre, és gyengítheti az uniós bővítési folyamat eddigi szabályait. A háttérbeszélgetések során olyan meghatározó országok is szkeptikusak, mint Franciaország és Németország, írja a Reuters.
Több uniós tagállam ellenzi Ukrajna gyorsított csatlakozását
Több európai uniós kormány is ellenzi Ukrajna azon törekvését, hogy gyorsított eljárással, akár már 2027-re csatlakozhasson az Európai Unióhoz – számolt be a Reuters.
A Reuters nyolc európai diplomatával és tisztviselővel beszélt, és sokan rámutattak az uniós tagállamokban tapasztalható aggodalomra az ötlettel kapcsolatban.
Az aggályok egyik fő oka, hogy a tagállamok attól tartanak: ha Ukrajna már a reformok teljes végrehajtása előtt megkapná a tagságot, akkor csökkenhet a motiváció a korrupció elleni fellépés és más szükséges intézkedések folytatására.
Ukrajna a gyors csatlakozás mellett áll
Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes ugyanakkor a Reutersnek azt mondta, Kijev kész kezelni a felmerülő aggályokat. Ennek érdekében egy ellenőrzési mechanizmus létrehozását javasolta, amely figyelemmel kísérné a demokratikus normák betartását, valamint átmeneti időszakot vezetne be az uniós mezőgazdasági támogatások igénybevételére.
Az ukrán politikus szerint ugyanakkor fontos lenne egy politikai elköteleződés a csatlakozás időpontja mellett. Mint fogalmazott, ez szerinte hozzájárulhatna egy tartós és igazságos európai béke megteremtéséhez.
Kacska azt is felvetette, hogy Ukrajna akár már jövőre aláírhatna egy csatlakozási szerződést az EU-val, még akkor is, ha a ratifikáció és a teljes jogú tagság megvalósítása hosszabb időt venne igénybe.
Borítókép: Ukrán és uniós zászlók Brüsszelben (Fotó: AFP/John Thys)
