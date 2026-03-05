UkrajnaTarasz Kacskaellenezuniós csatlakozásszabálytagállam

Több uniós tagállam ellenzi Ukrajna gyorsított csatlakozását

Több európai uniós kormány is ellenzi Ukrajna azon törekvését, hogy gyorsított eljárással, akár már 2027-re csatlakozhasson az Európai Unióhoz – számolt be a Reuters.

Magyar Nemzet
Forrás: Reuters2026. 03. 05. 19:19
Ukrán és uniós zászlók Brüsszelben Fotó: John Thys Forrás: AFP
Ukrajna mégsem olyan szívesen látott? Diplomáciai források szerint több tagállam is attól tart, hogy egy túl gyors csatlakozás súlyos problémákat hozhat felszínre, és gyengítheti az uniós bővítési folyamat eddigi szabályait. A háttérbeszélgetések során olyan meghatározó országok is szkeptikusak, mint Franciaország és Németország, írja a Reuters.

Ukrajna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben (Fotó: AFP/John Thys)

A Reuters nyolc európai diplomatával és tisztviselővel beszélt, és sokan rámutattak az uniós tagállamokban tapasztalható aggodalomra az ötlettel kapcsolatban.

Az aggályok egyik fő oka, hogy a tagállamok attól tartanak: ha Ukrajna már a reformok teljes végrehajtása előtt megkapná a tagságot, akkor csökkenhet a motiváció a korrupció elleni fellépés és más szükséges intézkedések folytatására.

Ukrajna a gyors csatlakozás mellett áll

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes ugyanakkor a Reutersnek azt mondta, Kijev kész kezelni a felmerülő aggályokat. Ennek érdekében egy ellenőrzési mechanizmus létrehozását javasolta, amely figyelemmel kísérné a demokratikus normák betartását, valamint átmeneti időszakot vezetne be az uniós mezőgazdasági támogatások igénybevételére.

Ukraine's Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration, Taras Kachka, attends a press conference following an informal meeting of EU ministers for European affairs in Lviv, Ukraine, on December 11, 2025 (Photo by Maxym Marusenko/NurPhoto). (Photo by Maxym Marusenko / NurPhoto via AFP)
Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

Az ukrán politikus szerint ugyanakkor fontos lenne egy politikai elköteleződés a csatlakozás időpontja mellett. Mint fogalmazott, ez szerinte hozzájárulhatna egy tartós és igazságos európai béke megteremtéséhez.

Kacska azt is felvetette, hogy Ukrajna akár már jövőre aláírhatna egy csatlakozási szerződést az EU-val, még akkor is, ha a ratifikáció és a teljes jogú tagság megvalósítása hosszabb időt venne igénybe.

Borítókép: Ukrán és uniós zászlók Brüsszelben (Fotó: AFP/John Thys) 

