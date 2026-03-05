Több uniós tagállam ellenzi Ukrajna gyorsított csatlakozását

A Reuters nyolc európai diplomatával és tisztviselővel beszélt, és sokan rámutattak az uniós tagállamokban tapasztalható aggodalomra az ötlettel kapcsolatban.

Az aggályok egyik fő oka, hogy a tagállamok attól tartanak: ha Ukrajna már a reformok teljes végrehajtása előtt megkapná a tagságot, akkor csökkenhet a motiváció a korrupció elleni fellépés és más szükséges intézkedések folytatására.

Ukrajna a gyors csatlakozás mellett áll

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes ugyanakkor a Reutersnek azt mondta, Kijev kész kezelni a felmerülő aggályokat. Ennek érdekében egy ellenőrzési mechanizmus létrehozását javasolta, amely figyelemmel kísérné a demokratikus normák betartását, valamint átmeneti időszakot vezetne be az uniós mezőgazdasági támogatások igénybevételére.