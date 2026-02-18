UkrajnaEurópai UnióMagyarország

Ukrajna felrúgná a szabályokat

Az ukrán miniszterelnök-helyettes szerint országa nem ér rá, hogy bizonygassa, készen áll az európai uniós csatlakozásra. Ukrajna tervei szerint már jövőre csatlakozni szeretnének, amelyet a háborúpárti brüsszeli vezetők és Magyar Péter is támogat. A kormány azonban határozott lépéseket tett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 20:14
Fotó: MAXYM MARUSENKO Forrás: NurPhoto
Az ukrán miniszterelnök-helyettes nyíltan beszélt róla, hogy országa felrúgná a játékszabályokat. Ukrajna tervei szerint már jövőre csatlakoznának az Európai Unióhoz, ezt azonban a magyar kormány – Magyar Péterrel és pártjával ellentétben – határozottan elutasítja – írja az Origo. 

Ukrajna tervei nem változtak, a szabályokat megkerülve akarnak csatlakozni
Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Az ukrán politikus a német Handelsblatt számára adott interjújában hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra sem hajlandó területi engedményeket tenni a háború lezárása érdekében. Tarasz Kacska emellett azonban arról is beszélt, hogy az európai uniós csatlakozás kérdésében Ukrajna nem akar a játékszabályok szerint játszani. 

A politikus szerint természetesen az EU-hoz való csatlakozásnak érdemeken kell alapulnia, azonban véleménye szerint országa nem ér rá arra, hogy tíz évig bizonygassa, hogy készen áll. 

A nyilatkozat beleillik abba a sémába, amit az elmúlt időszakban az ukrán csatlakozás kapcsán a a háborúpárti vezetők is hangoztattak. Brüsszel ugyanis továbbra is elkötelezett Ukrajna gyorsított felvétele mellett, annak ellenére, hogy a háborúban álló ország felvételével egyértelműen a konfliktust is felvennénk a közösség soraiba. 

A magyar kormány nem kér Ukrajna tervéből 

Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának elutasításáról szóló határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

A beterjesztők hangsúlyozzák, hogy Magyarország ellenzi Ukrajna európai uniós tagságát, mert Ukrajna háborúban áll, és a felvétele az Európai Uniót is a háború részesévé tenné. Továbbá Ukrajna nem felel meg az európai uniós tagság kritériumainak, ezért az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkével összhangban nem vehető fel az EU-ba.

Az indítvány szerint az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, Ukrajna uniós tagságát ne támogassa.

Az Országgyűlés megállapítja, hogy Magyarország és Európa érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, és mindent megtegyen a békéért. Ezért az Országgyűlés felszólítja a kormányt, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, és ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába; támogasson minden olyan béketörekvést – különösen az Amerikai Egyesült Államok elnökének kezdeményezéseit –, amely Magyarország és az Európai Unió biztonságát súlyosan veszélyeztető orosz–ukrán háború lezárását szolgálja. 

Magyar Péter nem tud nemet mondani 

Az ukrán gyorsított csatlakozás régóta a brüsszeli vezetés vágyálma, és habár maga Magyar Péter többször is igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy nem támogatja ezen törekvéseket, szavai újra és újra lebuktatják. A Tisza Párt emellett ráadásul az Európai Néppárt soraiban foglal helyet, a pártcsalád elnöke Manfred Weber pedig már többször is világossá tette, Ukrajna támogatása nem alku tárgya. 

Magyar Péter legutóbb a müncheni biztonsági konferencián találkozott a háborúpárti vezetőkkel, ahol ismét hitet tett az ukrán tervek mellett. 

A Tisza Párt elnöke egy nyilatkozatában ugyanis hangsúlyozta, hogy konstruktív hozzáállást tanúsítana az Európai Unióval szembe, a nemzeti kormánnyal ellentétben pedig nem harcolna a hazánk számára kockázatos, vagy éppen kártékony brüsszeli tervek ellen. 

Borítókép: Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes  (Fotó: AFP)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

