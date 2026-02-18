Ukrajna felrúgná a szabályokat

Az ukrán miniszterelnök-helyettes nyíltan beszélt róla, hogy országa felrúgná a játékszabályokat. Ukrajna tervei szerint már jövőre csatlakoznának az Európai Unióhoz, ezt azonban a magyar kormány – Magyar Péterrel és pártjával ellentétben – határozottan elutasítja – írja az Origo.

Ukrajna tervei nem változtak, a szabályokat megkerülve akarnak csatlakozni

Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Az ukrán politikus a német Handelsblatt számára adott interjújában hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra sem hajlandó területi engedményeket tenni a háború lezárása érdekében. Tarasz Kacska emellett azonban arról is beszélt, hogy az európai uniós csatlakozás kérdésében Ukrajna nem akar a játékszabályok szerint játszani.

A politikus szerint természetesen az EU-hoz való csatlakozásnak érdemeken kell alapulnia, azonban véleménye szerint országa nem ér rá arra, hogy tíz évig bizonygassa, hogy készen áll.

A nyilatkozat beleillik abba a sémába, amit az elmúlt időszakban az ukrán csatlakozás kapcsán a a háborúpárti vezetők is hangoztattak. Brüsszel ugyanis továbbra is elkötelezett Ukrajna gyorsított felvétele mellett, annak ellenére, hogy a háborúban álló ország felvételével egyértelműen a konfliktust is felvennénk a közösség soraiba.