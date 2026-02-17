Magyar Péter üzent Münchenből: nem fog nemet mondani Brüsszelnek

Amint arról beszámoltunk, hétvégén összegyűltek a háborúpárti európai vezetők a müncheni biztonsági konferencián és ismét egyhangúan amellett foglaltak állást, hogy a háborút folytatni kell, Ukrajnának pénzügyi támogatások kellenek, a tagállami vétót el kell venni, valamint Ukrajnát az Európai Unió tagjává kell tenni. A Tisza Párt vezetőjét is Münchenbe rendelték, ahol titkos megállapodás született, és Magyar Péter támogatta ezt a tervet.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)