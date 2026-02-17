Magyar PéterBrüsszelháborúpártiak

Magyar Péter üzent Münchenből: nem fog nemet mondani Brüsszelnek

Magyar Péter müncheni útja során egy sörözőben tett kijelentést Brüsszel kapcsán. Elmondta, nem fog harcolni az európai vezetés ellen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 14:17
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
A Tisza-sziget által közzétett videón Magyar Péter arról is beszél, mit mondott európai partnereinek Münchenben.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

Elmondtam minden partnerünknek, nagyobbaknak és kisebbeknek is, hogy egy konstruktív magyar hozzáállásra számíthatnak. Nem a 26-ok Európája lesz, hanem 27-ek Európája lesz. Nem fogunk kimenni kávézni, amikor fontos döntéseket hoz az Európai Tanács

– hangoztatta.

Viszont nem fogunk harcolni csak azért, hogy harcoljunk

– tette hozzá.

Amint arról beszámoltunk, hétvégén összegyűltek a háborúpárti európai vezetők a müncheni biztonsági konferencián és ismét egyhangúan amellett foglaltak állást, hogy a háborút folytatni kell, Ukrajnának pénzügyi támogatások kellenek, a tagállami vétót el kell venni, valamint Ukrajnát az Európai Unió tagjává kell tenni. A Tisza Párt vezetőjét is Münchenbe rendelték, ahol titkos megállapodás született, és Magyar Péter támogatta ezt a tervet.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

