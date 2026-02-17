A Tisza-sziget által közzétett videón Magyar Péter arról is beszél, mit mondott európai partnereinek Münchenben.
Magyar Péter üzent Münchenből: nem fog nemet mondani Brüsszelnek
Magyar Péter müncheni útja során egy sörözőben tett kijelentést Brüsszel kapcsán. Elmondta, nem fog harcolni az európai vezetés ellen.
Elmondtam minden partnerünknek, nagyobbaknak és kisebbeknek is, hogy egy konstruktív magyar hozzáállásra számíthatnak. Nem a 26-ok Európája lesz, hanem 27-ek Európája lesz. Nem fogunk kimenni kávézni, amikor fontos döntéseket hoz az Európai Tanács
– hangoztatta.
Viszont nem fogunk harcolni csak azért, hogy harcoljunk
– tette hozzá.
Amint arról beszámoltunk, hétvégén összegyűltek a háborúpárti európai vezetők a müncheni biztonsági konferencián és ismét egyhangúan amellett foglaltak állást, hogy a háborút folytatni kell, Ukrajnának pénzügyi támogatások kellenek, a tagállami vétót el kell venni, valamint Ukrajnát az Európai Unió tagjává kell tenni. A Tisza Párt vezetőjét is Münchenbe rendelték, ahol titkos megállapodás született, és Magyar Péter támogatta ezt a tervet.
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
