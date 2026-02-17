Összegyűltek a háborúpárti vezetők, Magyar Péter is ott volt, titkos megállapodás született

Donald Tusk úgy fogalmazott, hogy „új időket élünk: egy háború előtti korszakot”. Manfred Weber kijelentette:„Ami sok az sok. Ma Orbán Viktor messze áll a közös állásponttól, és Ukrajna támogatása ellen kampányol. Majd azt is elmondta: „Ukrajnának a harctéren kell győznie!”, valamint emlékeztetett arra is, hogy „90 milliárd eurót szavaztunk meg Ukrajnának”. Friedrich Merz pedig arról beszélt, hogy „folytatni és bővíteni fogjuk katonai támogatásunkat”.