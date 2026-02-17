A hétvégén a Müncheni Biztonsági Konferencián összegyűltek a háborúpárti vezetők. A brüsszeli vezetés további pénzügyi és katonai támogatást biztosítana Ukrajnának, és azt várja el, hogy a tagállamok is ebbe az irányba mozduljanak.
Összegyűltek a háborúpárti vezetők, Magyar Péter is ott volt, titkos megállapodás született
Hétvégén összegyűltek a háborúpárti európai vezetők Münchenben és amellett foglaltak állást, hogy a háborút folytatni kell, Ukrajnának további pénzügyi támogatások kellenek, a tagállami vétót el kell venni, valamint Ukrajnát csatlakoztatni kell az Európai Unióba. Magyar Pétert is odarendelték a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ahol titkos megállapodás született, és a Tisza Párt vezetője támogatja ezt a tervet.
Az eseményen több európai politikus is erős kijelentéseket tett Ukrajna támogatásáról és a biztonsági helyzetről.
Donald Tusk úgy fogalmazott, hogy „új időket élünk: egy háború előtti korszakot”. Manfred Weber kijelentette:„Ami sok az sok. Ma Orbán Viktor messze áll a közös állásponttól, és Ukrajna támogatása ellen kampányol. Majd azt is elmondta: „Ukrajnának a harctéren kell győznie!”, valamint emlékeztetett arra is, hogy „90 milliárd eurót szavaztunk meg Ukrajnának”. Friedrich Merz pedig arról beszélt, hogy „folytatni és bővíteni fogjuk katonai támogatásunkat”.
Manfred Weber pedig azt is világossá tette:
Nem működünk együtt olyan pártokkal, amelyek nem követik a három alapelvünket. Európa-pártiság, Ukrajna-pártiság, jogállamiság.
– mondta.
Magyar Péter pedig nem tud nemet mondani Brüsszelnek. A Tisza Párt kormányra kerülésével Magyarországot belesodornák a háborúba, a magyarok pénzét Ukrajnába küldenék, és elszabadulnának a rezsiárak. Orbán Viktor korábban szintén erre a veszélyre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
