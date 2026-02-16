Összeomlóban Magyar Péter kampánya, már senki nem kíváncsi rá

Hatalmas blama Magyar Péter újabb országjárása. A Tisza Párt elnöke hétfőn Mezőkövesdre látogatott, azonban alig száz embere volt rá kíváncsi. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ez nem meglepő, hiszen az elmúlt hetek nem kedveztek a Tisza vezérének.

Talán nem szeretik a magyarok, hogy Münchenben szelfit kért a legdurvább háborús uszítóktól. Mindenesetre a valóság nagyon más képet fest a baloldal által manipulált közvélemény-kutatásokhoz képest

– tette hozzá.

– Magyar Péter végre kimerészkedett. Bár ne tette volna. Úgy tűnik Mezőkövesden sem forradalmi a hangulat, az emberek minden jel szerint nem dobtak el mindent a kezükből, hogy Magyar Pétert a vállukra véve megdöntsék a gaz diktatúrát. Inkább otthon maradtak. Ahogyan a kamuprofilok is – írta a képhez Apáti Bence. A Megafon influenszere hozzátette:

Kemény nap ez a Tisza első emberének. Marco Rubio Budapesten Orbán Viktort dicsérte, ő meg párszáz ember előtt tart kisgyűlést.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)