Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy az ukránok beszálltak a magyar választási kampányba. Hangsúlyozta, hogy tudhatják, amíg Magyarországon nemzeti kormány van hatalmon, addig nem fognak pénzt küldeni Brüsszelnek azért, hogy azt utána Ukrajnába küldjék tovább. Ahogy arról lapunk is beszámolt, öt pontban foglalható össze a Zelenszkij-terv.
Orbán Viktor: Az ukránok beszálltak a magyar választási kampányba! + videó
Ukrajna aktív szerepet vállal a magyar választási kampányban, mivel Kijev számára kulcskérdés, milyen kormány alakul április 12. után – mondta a magyar miniszterelnök legújabb videójában. Orbán Viktor úgy fogalmazott: amíg nemzeti kormány vezeti az országot, Magyarország nem támogatja Brüsszelen keresztül Ukrajna finanszírozását.
Az ukránok azt szeretnék, hogyha egy olyan kormány kerülne hatalomra április 12. után, amely elfogadja, hogy Ukrajna tagja lesz az Európai Uniónak és amely részt vállal Ukrajna pénzügyi terheinek viselésében,
Az ukránok számára nem mindegy, hogy hogyan dől el ez a választás. Ezért úgy döntöttek, hogy részt vesznek ebben a kampányban […] Ukrajna számára nem mindegy, hogy ez a döntés milyen lesz, és ezért ők teljes testsúllyal és fegyverzettel részt vesznek a magyar kampányban
– részletezte a magyar kormányfő, aki arra is kitért, hogy tisztában vannak azzal, hogyan finanszírozzák az ukránok a Fidesz ellenfeleit, és most ilyen körülmények között kell választást nyerniük:
Nyertünk már mindenhogy, most majd így fogunk.
Április 12.: a biztos választás!
További Külföld híreink
Borítókép: Az ukránok is beszálltak a magyar választási kampányba (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Donald Trump tette a legtöbbet az orosz–ukrán háború lezárásáért
Budapest készen áll a békecsúcsra.
Aranykorként jellemzi a világsajtó a magyar–amerikai kapcsolatokat
Washington támogatja Budapestet – a nemzetközi média is beszámolt a budapesti sajtótájékoztatóról.
Vitályos Eszter: Sokan vagyunk, akik legszívesebben egy életre börtönbe küldenénk őket!
Elég egy rossz döntés, és velünk is megtörténhet! Ne hagyjuk!
Orbán Balázs: Az amerikai védőpajzs minden baloldali híresztelés ellenére is létezik
Amerika támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Donald Trump tette a legtöbbet az orosz–ukrán háború lezárásáért
Budapest készen áll a békecsúcsra.
Aranykorként jellemzi a világsajtó a magyar–amerikai kapcsolatokat
Washington támogatja Budapestet – a nemzetközi média is beszámolt a budapesti sajtótájékoztatóról.
Vitályos Eszter: Sokan vagyunk, akik legszívesebben egy életre börtönbe küldenénk őket!
Elég egy rossz döntés, és velünk is megtörténhet! Ne hagyjuk!
Orbán Balázs: Az amerikai védőpajzs minden baloldali híresztelés ellenére is létezik
Amerika támogatja, hogy Magyarország a béke mellett álljon ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!