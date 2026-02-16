Rendkívüli

Megvan a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

magyar választásNemzeti KormányMagyarország

Orbán Viktor: Az ukránok beszálltak a magyar választási kampányba! + videó

Ukrajna aktív szerepet vállal a magyar választási kampányban, mivel Kijev számára kulcskérdés, milyen kormány alakul április 12. után – mondta a magyar miniszterelnök legújabb videójában. Orbán Viktor úgy fogalmazott: amíg nemzeti kormány vezeti az országot, Magyarország nem támogatja Brüsszelen keresztül Ukrajna finanszírozását.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 17:30
Az ukránok is beszálltak a magyar választási kampányba Forrás: AFP
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy az ukránok beszálltak a magyar választási kampányba. Hangsúlyozta, hogy tudhatják, amíg Magyarországon nemzeti kormány van hatalmon, addig nem fognak pénzt küldeni Brüsszelnek azért, hogy azt utána Ukrajnába küldjék tovább. Ahogy arról lapunk is beszámolt, öt pontban foglalható össze a Zelenszkij-terv.

Orbán Viktor miniszterelnök és Vitályos Eszter kormányszóvivő
Fotó: MTI
Fotó: MTI

Az ukránok azt szeretnék, hogyha egy olyan kormány kerülne hatalomra április 12. után, amely elfogadja, hogy Ukrajna tagja lesz az Európai Uniónak és amely részt vállal Ukrajna pénzügyi terheinek viselésében, 

Az ukránok számára nem mindegy, hogy hogyan dől el ez a választás. Ezért úgy döntöttek, hogy részt vesznek ebben a kampányban […] Ukrajna számára nem mindegy, hogy ez a döntés milyen lesz, és ezért ők teljes testsúllyal és fegyverzettel részt vesznek a magyar kampányban

– részletezte a magyar kormányfő, aki arra is kitért, hogy tisztában vannak azzal, hogyan finanszírozzák az ukránok a Fidesz ellenfeleit, és most ilyen körülmények között kell választást nyerniük:

Nyertünk már mindenhogy, most majd így fogunk.

Április 12.: a biztos választás!

Borítókép: Az ukránok is beszálltak a magyar választási kampányba (Fotó: AFP)

add-square A Zelenszkij-terv részletei

Jól bevált módszerrel üzenhetünk a magyarokat fenyegető ukrán vezetésnek

A Zelenszkij-terv részletei 20 cikk chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

