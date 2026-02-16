Orbán Viktor: Az ukránok beszálltak a magyar választási kampányba! + videó

Az ukránok azt szeretnék, hogyha egy olyan kormány kerülne hatalomra április 12. után, amely elfogadja, hogy Ukrajna tagja lesz az Európai Uniónak és amely részt vállal Ukrajna pénzügyi terheinek viselésében,

Az ukránok számára nem mindegy, hogy hogyan dől el ez a választás. Ezért úgy döntöttek, hogy részt vesznek ebben a kampányban […] Ukrajna számára nem mindegy, hogy ez a döntés milyen lesz, és ezért ők teljes testsúllyal és fegyverzettel részt vesznek a magyar kampányban

– részletezte a magyar kormányfő, aki arra is kitért, hogy tisztában vannak azzal, hogyan finanszírozzák az ukránok a Fidesz ellenfeleit, és most ilyen körülmények között kell választást nyerniük:

Nyertünk már mindenhogy, most majd így fogunk.

Április 12.: a biztos választás!