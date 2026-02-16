Rendkívüli

Megvan a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Megvan a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Döntött a Fidesz országos választmánya, nyilvános a Fidesz–KDNP választási listájának első 93 neve. Orbán Viktor miniszterelnök elmondta a választmány döntése után, hogy milyen politikai feltételei voltak annak, hogy valaki rákerüljön a Fidesz–KDNP listájára. Úgy jellemezte a névsort, hogy szélesen képviseli a magyar társadalmat, biztos támasza, jó hátországa lehet egy következő nemzeti kormánynak.

2026. 02. 16. 16:29
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Ma ülésezett a Fidesz országos választmánya, ahol bemutatják a Fidesz–KDNP országos listáját a 2026-os, április 12-i választásokra. Ezzel véglegessé válik a kormánypártok kerete a választásra, miután az egyéni választókerületi jelöltek már a január 10-én tartott Fidesz-kongresszuson ismertették. 

Az egybegyűlteket először Kövér László házelnök köszöntötte. Elmondta, hogy Orbán Viktorral nemcsak harcostársak, hanem barátok is, így mondhat valamit a beszéde előtt. Kövér emiatt úgy döntött, hogy mond valamit, és nem mond beszédet. 

Azt azért elárulta, hogy a Fidesz országos választmánya (aminek az elnöke Kövér László) már jóváhagyta a párt 106 egyéni jelöltjét, és az országos listát is. 

Kövér László köszönetet mondott azoknak a fideszes és KDNP-s képviselőknek, akik idén már nem indulnak újra, vagy a listán már nem kaptak befutó helyet.  

A Fidesz választmányának elnöke elmondta: minden idők legpocsékabb ellenzéke az ellenfelük. Szerinte nosztalgiával kell visszagondolniuk a posztkommunistákra. 

Semjén: A KDNP az utolsó történelmi párt

A KDNP a nagy öregek pártja – sokan mondják ezt Semjén Zsolt szerint, aki szintén felszólalt a Fidesz országos választmányán.

A KDNP elnöke elmondta, hogy két volt kereszténydemokrata országgyűlési képviselőnek a boldoggá avatása van folyamatban.

Mint keresztény párt, az örökkévalóságnak a pártja vagyunk – jelentette ki ezután Semjén. Elmondta, hogy a KDNP maradt az egyetlen történelmi párt. 

Minden programunk vállalható a mai napig, az 1944-es, ’47-es. Az előbbi szemben a nyilasokkal, utóbbi szemben a nyilasokkal. Az 1956-os, Bibó István támogatására, és az 1990-es is, Antall József kormányának tagjaként. Ez alapján szerinte a KDNP (is) biztos választás, akárcsak a Fidesz. 

Semjén Zsolt szerint emellett a KDNP világnézeti párt is. A miniszterelnök-helyettes a küldetésüknek nevezte a keresztény civilizáció védelmét. Felidézte Antall József néhai miniszterelnök gondolatait, hogy a keresztény civilizáció azoknak is az anyanyelve Európában, akik nem keresztények. Semjén Zsolt szerint amikor védik a keresztény civilizációt, akkor mindannyiuk életformáját, anyanyelvét és kultúrkörét védik.

A KDNP elnöke jelezte, hogy túlélték az emberellenes és istenellenes ideológiákat. Ezért mondanak ellent most a woke-őrületnek is. Mi vagyunk a biztos és győztes választás – tette hozzá. 

Napról napra nő a pusztító háború veszélye

Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke is felszólalt a választmányon. Arról elmélkedett, hogy korai névrokona annak idején lemaradt az 1848–49-es szabadságharcról. Mint mondta, a Fidesz egyik jelszava, hogy fontos dolgokban egység, mellékesekben szabadság, de mindenekfelett szeretet. De vajon észrevesszük-e, hogy mikor van szükség a nemzeti egységre? Szerinte az áprilisi választás egy ilyen pillanat lesz, mert a globalisták eldöntötték, hogy háborúba viszik Európát az oroszok ellen. 

Orbán Balázs szerint egyértelmű, hogy napról napra nő a pusztító háború veszélye, emiatt kulcsfontosságú lesz, hogyan választ Magyarország április 12-én. 

Orbán Balázs elmondta, hogy nem csoda a sok titkolózás a Tisza Pártnál. Ha elmondanák, mit csinálnának, senki sem szavazna rájuk – tette hozzá.

Mint jelezte, a Fidesz–KDNP politikusai nyugodt szívvel kiállnak az emberek elé. A mondataik összhangban vannak a cselekedeteikkel. Őszintén kimondják, hogy mi az ország előtt álló legfontosabb kihívás. – Azt is kimondjuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a megoldás a kihívásokra – fogalmazott.

Leszögezte, hogy el kell mondani, hogy mit képviselnek és miért kérik ismét a választók bizalmát. Egységbe kell hívni a magyarokat azért, hogy a szabadságot megőrizzük – rögzítette.  

Kocsis Máté: Virtigli balos tempó, ezek ugyanazok!

Ismert szabály a Fideszben, hogy nem pozícióra keresünk embert, hanem feladatra. Tehát mindenki találjon magának egy területet, amiben a legjobb tud lenni – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Mint mondta, csak azok lehetnek hasznos tagjai a frakciónak, akik alkalmazkodni tudnak a megváltozott körülményekhez. 

– Óramű pontosságra és villám sebességre van szükség – tette hozzá.

A jelölteknek elmondta: rajtuk áll, hogy Magyar Péteren keresztül a multik alakítanak-e a kormányt és adóemelésekkel visszaszedik-e az elbukott pénzeket a magyar családoktól. De rajtuk áll az is, hogy Ukrajna az uniós tagságával belerángat-e bennünket a háborúba. Emellett az is rajtuk áll, hogy megóvják-e Magyarországot az illegális bevándorlás összes terhétől. A frakcióvezető leszögezte, hogy 

Magyar Péter nem tud és nem is akar nemet mondani a veszélyes tervekre.

Virtigli balos tempó, mert ezek ugyanazok – vélekedett Kocsis Máté, miután emlékeztetett Tarr Zoltánnak, a Tisza politikusának a szavaira, hogy nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknak. Ha a Tisza nyer, akkor Kijev és Berlin győzött. Ha a Fidesz, akkor Magyarország – rögzítette a frakcióvezető.

Orbán Viktor: Folytatjuk, amit elkezdtünk!

Nagy párt vagyunk, erős közösség, sokféle ember – fogalmazott Orbán Viktor a Fidesz–KDNP választási listájának a bemutatása előtt. A miniszterelnök elmondta, hogy ötvenöt nappal vannak a választás előtt, és mindent tudnak, amit az április 12-i döntéshez tudni kell.

– Van elég ideje a választóknak, hogy megfontolják a döntésüket – tette hozzá. Mint jelezte, folytatják azt, amit elkezdtek. Amit ígértek, azt megcsinálták, és előrebocsátotta, hogy ez így lesz a következő négy évben is. 

A miniszterelnök kijelentette, hogy titkos paktumot kötött Brüsszellel a hétvégén Münchenben a Tisza Párt. Ennek része, hogy lemondanak a vétójogról, támogatják a migrációs paktumot, és beengedik Ukrajnát az unióba. Ők azok, akik végrehajtják Brüsszel parancsait, és ezzel bevisznek minket a háborúba – jellemezte választási ellenfeleiket Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta, neki hetente meg kell küzdenie a Tisza Párt megbízóival Brüsszelben. A Shell, az Erste is elküldte az embereit világos küldetéssel, vegyék vissza az emberektől az energiacégek, bankok és a multik pénzét, amit a nemzeti kormány elvont. Ebből lett 13., 14. havi nyugdíj, és családtámogatás és rezsicsökkentés. 

Az ő barátaik az európai háborús párt vezetői, akik Münchenben nyíltan elmondták, hogy a Tiszát támogatják az áprilisi választásokon. Szerintük folytatni kell a háborút, addig, amíg Oroszország ki nem merül. 

A miniszterelnök szerint 

amit a németek és az európaiak csinálnak, az istenkísértés. 

Mint jelezte, 1944–1945-ben is azt mondták, hogy nincs már messze és Oroszországnak vége lesz. Azóta Oroszország atomhatalom lett, a németek pedig csak most kezdenek fegyverkezni. Ki az, aki elhiszi, hogy az oroszok hamarabb kimerülnek, mint Ukrajna? Álomvilág – tette hozzá.

Milyen emberek kaptak helyet a Fidesz–KDNP országos listáján?

A Fidesz politikai közösségéről Orbán Viktor elmondta: elszántak, jókedvűek, vidámak, erősek és derűsek. Eközben szerinte a másik oldalon bosszúvágyat szítanak. Ezért vetemednek arra, hogy bűnözőket gyűjtsenek hordába és uszítsák a fideszes gyűlésekre. Nem a jobbítás szándéka vezeti őket, hanem a gyűlölet – rögzítette. A kormányfő úgy véli, hogy a felheccelt embereket könnyen lehet az Erste és a Shell szolgálatába állítani. 

Nem is volna ellenünkre, ha egyszer megtapasztalnák, hogy milyen, amikor egyszer azok zsebelik ki őket, akiket hatalomba emeltek. Azonban ezt nem engedhetjük, mert 

Magyarország ennél jóval többet érdemel

– tette hozzá.

Elmondta, hogy a Fidesz–KDNP országos listáján együtt szerepelnek a vidékiek és a budapestiek, a vállalkozók, Lakitelek, fideszesek és KDNP-sek, a romák, a gazdák. A miniszterelnök szerint a következő Országgyűlésben olyan frakciójuk lesz, ami szélesen tudja képviselni a magyar társadalmat, és támasza, szilárd hátországa lehet a nemzeti kormánynak. 

Politikai feltételei is voltak annak, hogy valaki a Fidesz listájára kerüljön:

  1. Nemet kell mondani a magyarok kifosztására (No Shell, no Erste!)
  2. Nem járulnak hozzá egy brüsszeli birodalom létrehozásához, ehhez végső soron ugyanis a magyar parlamentnek is hozzá kell járulnia, de a fideszesek nem ültetik trónra se Ursulát, se Manfrédot.
  3. Nemet kell mondaniuk Ukrajna uniós csatlakozására, ugyanis ez sem lehetséges a magyar parlament döntése nélkül.
  4. Nemet kell mondani a háborúra. Az európaiak eldöntötték, ők háborúba mennek, de Magyarországnak ebből ki kell maradnia.

– Eddig sem tétlenkedtünk, de holnaptól nincs pardon, nincs kifogás, nekiindulunk, és belemasíroznunk az április 12-i győzelembe. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok! – zárta beszédét Orbán Viktor.

A Fidesz honlapján pedig közben meg is jelentek a konkrét nevek. A választáson 93 listás helyet osztanak ki, ennyi jelöltet hirdetett ki a Fidesz–KDNP. 

A Fidesz–KDNP országos listája a 2026-os országgyűlési választásra

 1. Orbán Viktor 

2. Semjén Zsolt 

3. Kövér László 

4. Gál Kinga 

5. Szentkirályi Alexandra 

6. Kubatov Gábor 

7. Kósa Lajos 

8. Németh Szilárd 

9. Kocsis Máté 

10. Latorczai János 

11. Lezsák Sándor 

12. Jakab István 

13. Papp Zsolt György 

14. Mohácsy István 

15. Sztojka Attila 

16. Tapolczai Gergely 

17. Németh Zsolt 

18. Selmeczi Gabriella 

19. Szijjártó Péter 

20. Lázár János 

21. Orbán Balázs 

22. Simicskó István 

23. Rogán Antal 

24. Gulyás Gergely 

25. Bóka János 

26. Hidvéghi Balázs 

27. Molnár Ágnes 

28. Kárpátiné Juhász Hajnalka 

29. Rétvári Bence 

30. Bánki Erik 

31. Demeter András 

32. Nacsa Lőrinc 

33. Kovács Zsolt 

34. Földesi Gyula 

35. Balla György 

36. Menczer Tamás 

37. Héjj Dávid 

38. Latorczai Csaba 

39. Soltész Miklós 

40. Budai Gyula 

41. Nyitrai Zsolt 

42. Zsigmond Barna 

43. Farkas Örs 

44. Vejkey Imre 

45. Hollik István 

46. Lezsák Anna 

47. Németh Balázs 

48. Vitályos Eszter 

49. Tuzson Bence 

50. Nagy István 

51. Hankó Balázs 

52. Fazekas Sándor 

53. Mátrai Márta 

54. Fónagy János 

55. Tiba István 

56. Tasó László 

57. Kontrát Károly 

58. Illés Boglárka 

59. Kállai Mária 

60. Farkas Sándor 

61. Halász János 

62. Pósán László 

63. Bartos Mónika 

64. Nagy János 

65. Ibolya Csenge 

66. Szabó Tünde 

67. Kara Ákos 

68. Erdős Norbert 

69. Szatmáry Kristóf 

70. Simon Miklós 

71. Bodó Sándor 

72. Kovács Sándor 

73. Barcza Attila 

74. Szilasi Gábor 

75. Bánné dr. Gál Boglárka 

76. Gyopáros Alpár 

77. Seszták Miklós 

78. Tállai András 

79. Ágh Péter 

80. Csuzda Gábor 

81. Tilki Attila 

82. Takács Árpád 

83. Czirbus Gábor 

84. Máthé Zsuzsa 

85. Csöbör Katalin 

86. Mészáros Lajos 

87. Koncz Zsófia 

88. Hollósy András 

89. Azbej Trisztán 

90. F. Kovács Sándor 

91. Vitányi István József 

92. Bólya Boglárka 

93. Varga-Bajusz Veronika

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

