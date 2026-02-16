Megvan a Fidesz–KDNP országos listája – mutatjuk a neveket!

Ma ülésezett a Fidesz országos választmánya, ahol bemutatják a Fidesz–KDNP országos listáját a 2026-os, április 12-i választásokra. Ezzel véglegessé válik a kormánypártok kerete a választásra, miután az egyéni választókerületi jelöltek már a január 10-én tartott Fidesz-kongresszuson ismertették.

Az egybegyűlteket először Kövér László házelnök köszöntötte. Elmondta, hogy Orbán Viktorral nemcsak harcostársak, hanem barátok is, így mondhat valamit a beszéde előtt. Kövér emiatt úgy döntött, hogy mond valamit, és nem mond beszédet.

Azt azért elárulta, hogy a Fidesz országos választmánya (aminek az elnöke Kövér László) már jóváhagyta a párt 106 egyéni jelöltjét, és az országos listát is.

Kövér László köszönetet mondott azoknak a fideszes és KDNP-s képviselőknek, akik idén már nem indulnak újra, vagy a listán már nem kaptak befutó helyet.

A Fidesz választmányának elnöke elmondta: minden idők legpocsékabb ellenzéke az ellenfelük. Szerinte nosztalgiával kell visszagondolniuk a posztkommunistákra.

Semjén: A KDNP az utolsó történelmi párt

A KDNP a nagy öregek pártja – sokan mondják ezt Semjén Zsolt szerint, aki szintén felszólalt a Fidesz országos választmányán.

A KDNP elnöke elmondta, hogy két volt kereszténydemokrata országgyűlési képviselőnek a boldoggá avatása van folyamatban.

Mint keresztény párt, az örökkévalóságnak a pártja vagyunk – jelentette ki ezután Semjén. Elmondta, hogy a KDNP maradt az egyetlen történelmi párt.

Minden programunk vállalható a mai napig, az 1944-es, ’47-es. Az előbbi szemben a nyilasokkal, utóbbi szemben a nyilasokkal. Az 1956-os, Bibó István támogatására, és az 1990-es is, Antall József kormányának tagjaként. Ez alapján szerinte a KDNP (is) biztos választás, akárcsak a Fidesz.

Semjén Zsolt szerint emellett a KDNP világnézeti párt is. A miniszterelnök-helyettes a küldetésüknek nevezte a keresztény civilizáció védelmét. Felidézte Antall József néhai miniszterelnök gondolatait, hogy a keresztény civilizáció azoknak is az anyanyelve Európában, akik nem keresztények. Semjén Zsolt szerint amikor védik a keresztény civilizációt, akkor mindannyiuk életformáját, anyanyelvét és kultúrkörét védik.