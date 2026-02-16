Milliókhoz jutott el Orbán Viktor évértékelője

Rengeteg magyar választóhoz jutott el Orbán Viktor idei évértékelő beszéde, mintegy 5,9 millió magyar találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal – közölte a Nézőpont Intézet. A felmérésből az is kiderült, hogy

a nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával,

amelynek közel 60 százaléka (395 híranyag) közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt.

Ez a rengeteg cikk érhette el potenciálisan a közel hatmillió választót, amely meghaladja a választáson várhatóan részt vevő polgárok számát is

– olvasható a közleményből.

A megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be a miniszterelnök évértékelőjéről (Forrás: Nézőpont Intézet)

Hangsúlyozták, Orbán Viktor évértékelőjében a Fidesz–KDNP várható győzelméről, kormányának további feladatairól és a brüsszeli bürokratáknak és a nagytőkének a Tisza Párttal kötött, a rezsicsökkentést és a családpolitikai intézkedéseket veszélyeztető koalíciójáról beszélt.

A megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be az eseményekről.

A 673 cikk közül 52 semleges, 46 kritikus megközelítést alkalmazott, ezzel szemben 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez.