Milliókhoz jutott el Orbán Viktor évértékelője

Rengeteg magyar választóhoz jutott el Orbán Viktor idei évértékelő beszéde, mintegy 5,9 millió magyar találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal – közölte a Nézőpont Intézet. A felmérésből az is kiderült, hogy
a nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával,
amelynek közel 60 százaléka (395 híranyag) közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt.
Ez a rengeteg cikk érhette el potenciálisan a közel hatmillió választót, amely meghaladja a választáson várhatóan részt vevő polgárok számát is
– olvasható a közleményből.
Hangsúlyozták, Orbán Viktor évértékelőjében a Fidesz–KDNP várható győzelméről, kormányának további feladatairól és a brüsszeli bürokratáknak és a nagytőkének a Tisza Párttal kötött, a rezsicsökkentést és a családpolitikai intézkedéseket veszélyeztető koalíciójáról beszélt.
A megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be az eseményekről.
A 673 cikk közül 52 semleges, 46 kritikus megközelítést alkalmazott, ezzel szemben 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!