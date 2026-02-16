Rendkívüli

Demokratikus Koalíció (DK) Tisza Párt Mi Hazánk Alapjogokért Központ

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

Az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából kiderül, elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok. A pártpreferencia-adatok az utóbbi hónapokban hibahatáron belüli mértékben változtak, a kormánypártok előnye 5 és 9 százalékpont között stabilizálódott.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 11:06
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde végén a Várkert Bazárban 2026. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos) Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
– A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most  vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából. 

Partpreferencia_okt_nov_dec_jan_feb_260212_1_1
Forrás: Alapjogokért Központ

A pártpreferencia-adatok az utóbbi hónapokban hibahatáron belüli mértékben változtak, a  kormánypártok előnye 5 és 9 százalékpont között stabilizálódott. Az Alapjogokért Központ közleménye szerint

a jobboldal dinamikája mögött a biztos kormányzati  teljesítmény húzódhat meg, valamint a határozott kiállás a háborúval, annak finanszírozásával, valamint az ukrán EU-tagság erőltetésével szemben. A Tisza Párt hátrányát viszont többek  között az okozhatja, hogy a választók többsége számára »veszélyesen ismerős« baloldali mintát követ: külső erőcentrumokkal – Brüsszel és Kijevvel – szövetkezik a multinacionális nagytőke érdekében, politikájában marginalizálva a stratégiai magyar szempontokat.

Az Alapjogokért Központ 2025 októbere óta havi rendszerességgel publikálja országosan reprezentatív pártpreferencia-becsléseit. Az őszi politikai szezon indulása óta a népszerűségi trendek egyértelmű helyzetről árulkodnak: a Fidesz–KDNP vezető pozícióját stabilizálta, előnyét pedig a kezdeti 5 százalékpontról – a legfrissebb adatok alapján – 7 százalékpontra növelte. 

A kormánypártok stabil előnye az aktuális adatfelvétel szerint is megmaradt: a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka voksolna egy most vasárnap esedékes választáson listájukra. A Fidesz áll tehát nyerésre, de a verseny nyitott: nem dőlhetnek hátra a kormánypártok győzelmét váró szimpatizánsok, a mobilizáció ezúttal is kulcsfontosságú feladat lesz. A Tisza Párt ugyanezen a bázison 42 százalékon áll, támogatottsága ugyan mérsékelten ingadozik, de továbbra is számottevő, a trendek ugyanakkor arra mutatnak, hogy inkább a korábbi baloldali összefogás politikai teréből merít, és annak szavazói bázisát szervezi újra.

Partpreferencia_260212_februar_1_1
Forrás: Alapjogokért Központ

A februári adatfelvétel szerint a Mi Hazánk jutna még be a parlamentbe, őket a biztos szavazó pártválasztók öt százaléka támogatja. Ezúttal sem érte el a mandátumszerzési küszöböt a  Magyar Kétfarkú Kutya Párt (2 százalék), valamint a Demokratikus Koalíció (2 százalék).

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

