Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

BudapestOrbán ViktorMarco Rubio

Így fogadta Orbán Viktor Marco Rubiót + videó

A magyar miniszterelnök személyesen üdvözölte az amerikai külügyminisztert Magyarországon. Eddig kétszer Washingtonban, most pedig Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz a delegációk, ami új aranykort jelent a magyar–amerikai kapcsolatokban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 10:47
Marco Rubio hétfőn Budapesten folytat tárgyalásokat Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, új aranykorát éli a magyar–amerikai diplomácia. Orbán Viktor miniszterelnök személyesen fogadta Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminisztert.

Orbán Viktor és Szijjártó Péter is személyesen üdvözölte az amerikai külügyminisztert Budapesten
Orbán Viktor és Szijjártó Péter is személyesen üdvözölte az amerikai külügyminisztert Budapesten
Fotó: AFP

Deák Dániel a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyhez annyit írt:

Elszigetelődés: így fogadta Orbán Viktor az amerikai külügyminisztert!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy eddig kétszer Washingtonban, most először Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz a delegációk, ami új aranykort jelent a magyar–amerikai kapcsolatokban.

Borítókép: Marco Rubio hétfőn Budapesten folytat tárgyalásokat (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

