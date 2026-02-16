Így fogadta Orbán Viktor Marco Rubiót + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, új aranykorát éli a magyar–amerikai diplomácia. Orbán Viktor miniszterelnök személyesen fogadta Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminisztert.
Deák Dániel a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyhez annyit írt:
Elszigetelődés: így fogadta Orbán Viktor az amerikai külügyminisztert!
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy eddig kétszer Washingtonban, most először Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz a delegációk, ami új aranykort jelent a magyar–amerikai kapcsolatokban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!