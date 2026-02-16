Új aranykor a magyar–amerikai kapcsolatokban

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Budapestre érkezett Marco Rubio , az Egyesült Államok külügyminisztere. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán arról számolt be, hogy eddig kétszer Washingtonban, most először Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz a delegációk, ami új aranykort jelent a magyar–amerikai kapcsolatokban.

Budapesten tárgyal az amerikai és a magyar delegáció

Fotó: Facebook

Amerikai támogatással fenntartjuk a rezsicsökkentést és minden eszközzel támogatjuk az amerikai béketörekvéseket. Üdvözöljük Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminisztert!

– írta Szijjártó.

Borítókép: Budapesten ülnek tárgyalóasztalhoz a delegációk (Forrás: Facebook)