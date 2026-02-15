Rendkívüli

Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek

Marco Rubiomagyar-amerikai kapcsolatEgyesült ÁllamokMagyarország

Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek

Budapestre érkezik Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. A tárcavezető repülővel landol a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, látogatása jelentős diplomáciai eseménynek számít.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 12:50
Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminiszterének látogatása a magyar–amerikai kapcsolatok szempontjából is jelentős esemény.

Marco Rubio Budapestre érkezik (Fotó: AFP)
Marco Rubio Budapestre érkezik (Fotó: AFP)

Amint arról korábban beszámoltunk, Marco Rubio Budapesten magas rangú magyar tisztviselőkkel tárgyal a kétoldalú és regionális együttműködés erősítéséről. A megbeszélések középpontjában a globális konfliktusok békés rendezése, valamint az amerikai–magyar energiaügyi partnerség áll.

Rubio a müncheni biztonsági konferenciát követően, Pozsonyon keresztül érkezik Magyarországra.

Elemzői vélemények szerint a látogatás Donald Trump esetleges budapesti útját is előkészítheti, továbbá napirendre kerülhet egy tervezett békecsúcs, illetve az atomenergia területén zajló együttműködés, köztük a Paks II beruházás is.

A magyar–amerikai kapcsolatok aranykora

Az elmúlt évben az amerikai–magyar kapcsolatok gyökeres változáson mentek keresztül. A korábbi, ideológiai alapú vitákkal terhelt időszak után ma a nemzeti szuverenitás, a család fontossága és a közös nyugati értékek védelme adja az együttműködés alapját. Nemcsak a két vezető – Orbán Viktor és Donald Trump – között alakult ki szoros személyes viszony, hanem a két kormány között is látványosan erősödött a partnerség.

Ahogy azt korábban írtuk, a washingtoni csúcstalálkozón hosszú távú megállapodások születtek az energiabiztonság, a nukleáris technológia és a gazdasági együttműködés terén. A tárgyalások középpontjában az orosz–ukrán háború, a békerendezés lehetősége, valamint a hadiipari és energetikai kapcsolatok álltak. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója korábban hangsúlyozta: Magyarország olyan tárgyalási lehetőséget kapott az Egyesült Államokkal, amely a térségben egyedülálló.

A két vezető több kérdésben is hasonló álláspontot képvisel. Mindketten a békepolitikát hangsúlyozzák a háború elhúzódásával szemben, következetesen fellépnek az illegális migráció ellen, és fontosnak tartják a kábítószer-kereskedelem visszaszorítását. A szigorú bevándorláspolitika és a határok védelme Donald Trump szerint is példaértékű, és elismerte a magyar miniszterelnök migrációs politikáját. Az amerikai elnök külön kiemelte, hogy az uniós vezetőknek több tisztelettel kellene viszonyulniuk Magyarországhoz.

Donald Trump támogatja Orbán Viktor újraválasztását

Trump korábban a közösségi médiában is méltatta a magyar miniszterelnököt, ahol így írt:

„Magyarország nagyrabecsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért.”

Majd hozzátette:

Büszke voltam rá, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és most ismét megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem. Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, aki teljes, feltétlen támogatásomat élvezi miniszterelnöki újraválasztásához. Soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének.

Budapest a békediplomácia középpontjában

Az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartott békekonferencián – ahol hivatalosan aláírták a gázai háborút lezáró megállapodást – több mint húsz ország vezetője vett részt, köztük a magyar miniszterelnök is.

Az eseményen Trump szó szerint így fogalmazott:

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető.

 – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Trump azt is felvetette, hogy Budapest adhatna otthont egy jövőbeli nemzetközi csúcstalálkozónak. Diplomáciai körök szerint ez azt jelzi, hogy Magyarország a békepárti álláspont következetes képviseletével nemcsak regionális, hanem nemzetközi szinten is egyre hangsúlyosabb szereplővé válik.

Ezt a folyamatot erősítette az is, hogy Donald Trump külön levélben hívta meg Orbán Viktort a gázai Béketanácsba, alapító tagként. A meghívás újabb jele annak, hogy Magyarországot a békefolyamatok egyik fontos partnerének tekintik a nemzetközi színtéren.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu