Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek

Budapest a békediplomácia középpontjában

Az egyiptomi Sarm-es-Sejkben tartott békekonferencián – ahol hivatalosan aláírták a gázai háborút lezáró megállapodást – több mint húsz ország vezetője vett részt, köztük a magyar miniszterelnök is.

Az eseményen Trump szó szerint így fogalmazott:

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető.

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.