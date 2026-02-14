Rubióra Washingtonban sokan Trump lehetséges utódjaként is tekintenek. Az amerikai külügyminiszter Münchenbe indulása előtt kijelentette, hogy az európaiak akarják és csodálják az őszinteséget, így az ő mondanivalóját is szeretni fogják.
Rubio: Amerika nem lesz a Nyugat hanyatlásának gondnoka
Marco Rubio amerikai külügyminiszter nyitotta meg a Müncheni Biztonsági Konferencia második napját, ismertetve az Egyesült Államok válaszát Friedrich Merz és Emmanuel Macron pénteki, a transzatlanti kapcsolatok nehéz helyzetéről szóló beszédeire.
Marco Rubio az Egyesült Államok a világban című beszédében történelmi távlatba helyezte az Egyesült Államok és Európa szövetségét. Felidézte: amikor a konferencia 1963-ban elindult, a kontinens még megosztott volt, a kommunizmus és a szabadság határvonala Németországon húzódott, és a nyugati civilizáció jövője korántsem tűnt biztosítottnak, írta a The Guardian.
A hidegháborús győzelem – fogalmazott – közös céltudat és értékalapú összefogás eredménye volt.
A külügyminiszter szerint azonban a győzelmet követő eufória „veszélyes téveszméhez” vezetett: a Nyugat elhitte, hogy elérkezett „a történelem vége”, és a liberális demokrácia világszerte magától értetődővé válik. Úgy vélték, a kereskedelem és a globalizáció felülírja a nemzetállami érdekeket, a „szabályalapú világrend” pedig kiváltja a szuverenitást.
Rubio ezt naiv elképzelésnek nevezte, amely figyelmen kívül hagyta az emberi természetet és a történelem tanulságait.
Bírálta a Nyugat – szerinte közös – hibáit: a „dogmatikus” szabadkereskedelmi politikát, amely deindusztrializációhoz és munkahelyek millióinak kiszervezéséhez vezetett; a szuverenitás nemzetközi intézményeknek való átadását; valamint azt, hogy számos ország jóléti rendszerekre költött a védelem rovására. Élesen kritizálta a zöldpolitikát is, amely megfogalmazása szerint elszegényítette a társadalmakat, miközben a Nyugat versenytársai továbbra is fosszilis energiahordozókat használnak.
Külön hangsúlyt kapott a tömeges migráció kérdése
Rubio szerint a határok ellenőrzésének feladása nem „idegengyűlölet”, hanem a nemzeti szuverenitás alapvető eleme. Úgy vélte, a kontrollálatlan bevándorlás átalakítja és destabilizálja a nyugati társadalmakat, veszélyeztetve kulturális folytonosságukat.
A Trump-kormányzat nevében kijelentette: az Egyesült Államok a „megújulás és helyreállítás” útjára lép, ugyanakkor továbbra is mély történelmi, kulturális és spirituális kötelék fűzi Európához. Hangsúlyozta, hogy Washington erős Európában érdekelt, mert a kontinens sorsa az amerikai nemzetbiztonság szempontjából sem közömbös.
Rubio szerint a nemzetközi intézményeket – köztük az ENSZ-t – nem lebontani, hanem sürgősen megreformálni kell. Úgy fogalmazott: a világ nem tökéletes, és nem lehet megengedni, hogy a nemzetközi jogra hivatkozva olyan államok bújjanak ki a felelősség alól, amelyek maguk rendszeresen megsértik azt. A beszéd összességében a szuverenitás, a nemzeti érdek és a nyugati civilizáció önvédelmének hangsúlyosabb képviseletét vetítette előre az amerikai külpolitika új irányaként.
Beszéde záró szakaszában Marco Rubio még élesebben fogalmazott:
Az Egyesült Államok nem kíván udvarias és rendezett gondnoka lenni a Nyugat menedzselt hanyatlásának.
Történelmi párhuzamot vont a második világháború utáni időszakkal, amikor sokan a nyugati korszak végét vizionálták – ám akkor a hanyatlást elutasították, és szerinte most is ezt kell tenni. „A hanyatlás választás kérdése” – fogalmazott.
A washingtoni bírálatok kapcsán hangsúlyozta: az Egyesült Államok nem gyenge szövetségeseket akar. Olyan Európát kíván, amely képes megvédeni önmagát, büszke kulturális örökségére, és nem a „megtört status quo” mentegetésével foglalkozik, hanem a szükséges reformokkal. Szerinte nem pusztán hibás politikák sorozata, hanem reményvesztettség és önelégültség gyengítette meg a nyugati társadalmakat.
Rubio igyekezett eloszlatni azokat a félelmeket is, amelyek a transzatlanti korszak végéről szólnak. Kijelentette: ez „sem nem cél, sem nem kívánság” Washington részéről. Bár az Egyesült Államok földrajzilag a nyugati féltekén található, történelmileg és kulturálisan Európa „gyermeke”. Az amerikai nemzet születését európai gyökerekhez kötötte – olasz felfedezőkhöz, angol telepesekhez, skót és ír bevándorlókhoz, német gazdákhoz –, és személyes családtörténetére is utalt, jelezve: a két kontinens sorsa elválaszthatatlan.
Hangsúlyozta, hogy a NATO keretében amerikai és európai katonák egymás oldalán ontották vérüket, ami morális köteléket is jelent. Az Egyesült Államok – mondta – új évszázad felé kívánja vezetni a Nyugatot, a jólét és a megerősödés útján, de ezt Európával közösen képzeli el.
Borítókép: Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere beszédet mond a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián (Fotó: DPA/AFP/Kay Nietfeld)
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
