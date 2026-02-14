Rubio: Amerika nem lesz a Nyugat hanyatlásának gondnoka 

Welcome back to Germany! Secretary of State @SecRubio has arrived in Munich to lead the U.S. delegation at the Munich Security Conference, engaging with global leaders at this premier forum. Chargé Meltzer welcomed him on arrival. We are proud to support Secretary Rubio and the… pic.twitter.com/LXyaDW4PR2 — US Consulate Munich (@usconsmunich) February 13, 2026

Marco Rubio az Egyesült Államok a világban című beszédében történelmi távlatba helyezte az Egyesült Államok és Európa szövetségét. Felidézte: amikor a konferencia 1963-ban elindult, a kontinens még megosztott volt, a kommunizmus és a szabadság határvonala Németországon húzódott, és a nyugati civilizáció jövője korántsem tűnt biztosítottnak, írta a The Guardian.

A hidegháborús győzelem – fogalmazott – közös céltudat és értékalapú összefogás eredménye volt.

A külügyminiszter szerint azonban a győzelmet követő eufória „veszélyes téveszméhez” vezetett: a Nyugat elhitte, hogy elérkezett „a történelem vége”, és a liberális demokrácia világszerte magától értetődővé válik. Úgy vélték, a kereskedelem és a globalizáció felülírja a nemzetállami érdekeket, a „szabályalapú világrend” pedig kiváltja a szuverenitást.

Rubio ezt naiv elképzelésnek nevezte, amely figyelmen kívül hagyta az emberi természetet és a történelem tanulságait.

Bírálta a Nyugat – szerinte közös – hibáit: a „dogmatikus” szabadkereskedelmi politikát, amely deindusztrializációhoz és munkahelyek millióinak kiszervezéséhez vezetett; a szuverenitás nemzetközi intézményeknek való átadását; valamint azt, hogy számos ország jóléti rendszerekre költött a védelem rovására. Élesen kritizálta a zöldpolitikát is, amely megfogalmazása szerint elszegényítette a társadalmakat, miközben a Nyugat versenytársai továbbra is fosszilis energiahordozókat használnak.