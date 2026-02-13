Rendkívüli

Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

Marco RubioMüncheni Biztonsági KonferenciaZelenszkijbéketárgyalás

Amerikai–ukrán csúcs jöhet Európában + videó

Az amerikai fél újabb egyeztetés lehetőségéről beszél. Marco Rubio jelezte, reális esélyt lát arra, hogy a következő napokban a müncheni biztonsági konferencián személyesen tárgyaljon Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel. A külügyminiszter arról is szólt, hogy a tél idején végrehajtott orosz csapások különösen nehéz helyzetbe hozzák a lakosságot, aggodalmát fejezte ki a civilek szenvedése miatt.

Sebők Barbara
2026. 02. 13. 9:43
Rubio bejelentést tett: amerikai-ukrán csúcs jöhet Európában Forrás: AFP
Marco Rubio még Münchenbe indulása előtt beszélt a sajtónak. Azt mondta, nem tekinthető biztosnak a találkozó, de bízik benne, hogy február 13. és 15. között, a bajor fővárosban tartott biztonsági fórum idején sikerül leülni tárgyalni. Szavai szerint „van esély rá”, hogy összejön az egyeztetés – írja a 24TV forrásaira hivatkozva az Origo.

Rubio jelezte, reális esélyt lát arra, hogy a következő napokban tárgyaljon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel
Rubio jelezte, reális esélyt lát arra, hogy a következő napokban tárgyaljon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Fotó: AFP

Rubio aggodalmának adott hangot

A France24 beszámolója szerint Marco Rubio élesen fogalmazott a jelenlegi helyzetről. Azt mondta, a tél tovább súlyosbítja a helyzetet, és a háború árát elsősorban a civilek fizetik meg.

Ez szörnyű. Éppen ezért szeretnénk, hogy a háború véget érjen. Az emberek szenvednek. Ez a leghidegebb időszak az évben. Elképzelhetetlen a szenvedés

– fogalmazott. Hozzátette: Washington több mint egy éve dolgozik azon, hogy lezárja a konfliktust. 

Az The Atlantic arról írt, hogy Donald Trump akár már a következő hetekben bejelentheti: kiszáll az ukrajnai békefolyamatból. Erről lapunk is részletesen beszámolt. Korábban a Financial Times is arról cikkezett, hogy Washington nyomást gyakorolhat Kijevre. 

A gazdasági lap szerint az amerikai fél azt szeretné, ha az ukrán választásokat és a békemegállapodásról szóló népszavazást még a nyár előtt lebonyolítanák, sőt egy május közepei határidő is felmerült. 

Az ukrán elnök világossá tette: országában akkor lehet választásokat tartani, ha tűzszünet lép életbe és megfelelő garanciákat kapnak. 

Borítókép: Marco Rubio (Fotó: AFP)

