Amerikai–ukrán csúcs jöhet Európában + videó

Marco Rubio még Münchenbe indulása előtt beszélt a sajtónak. Azt mondta, nem tekinthető biztosnak a találkozó, de bízik benne, hogy február 13. és 15. között, a bajor fővárosban tartott biztonsági fórum idején sikerül leülni tárgyalni. Szavai szerint „van esély rá”, hogy összejön az egyeztetés – írja a 24TV forrásaira hivatkozva az Origo.

Rubio jelezte, reális esélyt lát arra, hogy a következő napokban tárgyaljon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Fotó: AFP

Rubio aggodalmának adott hangot

A France24 beszámolója szerint Marco Rubio élesen fogalmazott a jelenlegi helyzetről. Azt mondta, a tél tovább súlyosbítja a helyzetet, és a háború árát elsősorban a civilek fizetik meg.

Ez szörnyű. Éppen ezért szeretnénk, hogy a háború véget érjen. Az emberek szenvednek. Ez a leghidegebb időszak az évben. Elképzelhetetlen a szenvedés

– fogalmazott. Hozzátette: Washington több mint egy éve dolgozik azon, hogy lezárja a konfliktust.