Ukrajna magára maradhat? Trump miatt retteg Zelenszkij

Ukrajnának egy több évre szóló, átfogó programra lenne szüksége katonai erejének megerősítésére, amely egyszerre foglalná magában a nagy összegű segélyeket, a beruházásokat, a fegyverbeszerzéseket, a hírszerzési együttműködést és a kiképzést – számolt be az Origo.

A cél az ukrán fegyveres erők és a védelmi ipari háttér megerősítése lenne, ugyanakkor az újrafegyverzés jelentős költségekkel jár, miközben Európa eddig sem tudta biztosítani a hosszú távú finanszírozáshoz szükséges forrásokat.

Mindezzel együtt az a helyzet, amelyben az ukrán hadsereg tartósan túlélési kényszerben működik, összességében még nagyobb kiadásokkal járhat.

Az Egyesült Államok ugyan nyitott a részvételre egy Ukrajnát érintő biztonsági rendszerben, amely európai vezetésű csapattelepítést és a NATO 5. cikkéhez hasonló garanciákat is tartalmazhat, az európai biztonsági ígéretek megbízhatósága azonban továbbra is kérdéses.

Miközben egy amerikai szövetséges elleni támadás automatikus katonai választ vonna maga után, Ukrajna esetében sem Európa, sem az Egyesült Államok nem vállalt egyértelmű kötelezettséget a fegyveres fellépésre, és 2022 óta következetesen a közvetlen konfrontáció elkerülésére törekszik Oroszországgal szemben.

A bizonytalanságot tovább fokozza az amerikai elnök kiszámíthatatlan politikája és Oroszországhoz való viszonya. Még akkor is fennállna a kockázata a vállalások visszavonásának, ha formálisan megszületnének a biztonsági megállapodások, mivel azok végrehajtása nagyrészt az elnöki döntésektől függne. Emiatt felmerült, hogy az Egyesült Államok vezesse a tűzszünet betartását ellenőrző mechanizmust, miközben Ukrajna azt is szorgalmazza, hogy a garanciákat törvényi szinten rögzítsék – írja az Unian.