Ukrajna magára maradhat? Trump miatt retteg Zelenszkij

A Foreign Affairs szerint Ukrajnának és szövetségeseinek kidolgozott tervre van szükségük a katonai képességek megerősítésére és fenntartására, függetlenül a tűzszünet esetleges megvalósulásától. A lap arra is felhívja a figyelmet: Európának számolnia kell azzal a lehetőséggel, hogy az Egyesült Államok visszavonhatja a korábban vállalt biztonsági garanciáit.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 13:11
Donald Trump (Fotó: AFP)
A terv része lehet nyugati katonai erők ukrajnai telepítése, valamint annak vállalása, hogy egy újabb orosz támadás esetén lépéseket tesznek. Hosszabb távon azonban az elrettentést Ukrajna saját katonai képességeire és védelmi technológiai fejlesztéseire kell alapozni.

Trump visszavonhatja Ukrajna biztonsági garanciáit (Fotó: AFP)
Trump visszavonhatja Ukrajna biztonsági garanciáit. Fotó: AFP

Ukrajnának egy több évre szóló, átfogó programra lenne szüksége katonai erejének megerősítésére, amely egyszerre foglalná magában a nagy összegű segélyeket, a beruházásokat, a fegyverbeszerzéseket, a hírszerzési együttműködést és a kiképzést – számolt be az Origo.

A cél az ukrán fegyveres erők és a védelmi ipari háttér megerősítése lenne, ugyanakkor az újrafegyverzés jelentős költségekkel jár, miközben Európa eddig sem tudta biztosítani a hosszú távú finanszírozáshoz szükséges forrásokat. 

Mindezzel együtt az a helyzet, amelyben az ukrán hadsereg tartósan túlélési kényszerben működik, összességében még nagyobb kiadásokkal járhat.

Az Egyesült Államok ugyan nyitott a részvételre egy Ukrajnát érintő biztonsági rendszerben, amely európai vezetésű csapattelepítést és a NATO 5. cikkéhez hasonló garanciákat is tartalmazhat, az európai biztonsági ígéretek megbízhatósága azonban továbbra is kérdéses. 

Miközben egy amerikai szövetséges elleni támadás automatikus katonai választ vonna maga után, Ukrajna esetében sem Európa, sem az Egyesült Államok nem vállalt egyértelmű kötelezettséget a fegyveres fellépésre, és 2022 óta következetesen a közvetlen konfrontáció elkerülésére törekszik Oroszországgal szemben.

A bizonytalanságot tovább fokozza az amerikai elnök kiszámíthatatlan politikája és Oroszországhoz való viszonya. Még akkor is fennállna a kockázata a vállalások visszavonásának, ha formálisan megszületnének a biztonsági megállapodások, mivel azok végrehajtása nagyrészt az elnöki döntésektől függne. Emiatt felmerült, hogy az Egyesült Államok vezesse a tűzszünet betartását ellenőrző mechanizmust, miközben Ukrajna azt is szorgalmazza, hogy a garanciákat törvényi szinten rögzítsék – írja az Unian.

A hosszú távú katonai stratégia sikerének feltétele ugyanakkor az is, hogy Ukrajna a saját belső problémáit kezelje, köztük a fegyveres erőket érintő súlyos személyi hiányt.

 

Mekkora forrásokra van szükség?

A The Economist számításai alapján Ukrajnának 2026 és 2029 között összesen hozzávetőleg 390 milliárd dollárnyi költségvetési támogatásra és katonai segítségre lenne szüksége. Ebből évente mintegy ötvenmilliárd dollár szolgálna Kijev költségvetési hiányának fedezésére.

A lap szerint ennek előteremtéséhez az európai NATO-tagállamoknak nagyjából a jelenlegi kétszeresére kellene emelniük az Ukrajnának nyújtott támogatásukat, a GDP körülbelül 0,2 százalékáról 0,4 százalékra.

 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

