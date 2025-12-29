ZelenszkijEgyesült ÁllamokDonald TrumpbéketervTrumpbéketárgyalásbiztonsági garancia

Zelenszkijnek semmi sem elég: évtizedekre előre kérne amerikai garanciákat

Újabb részleteket árult el Volodimir Zelenszkij az Egyesült Államokkal folytatott háttértárgyalásokról, amelyek jól mutatják, hogy Ukrajna vezetése hosszú távon is Washington védőernyőjére építené az ország jövőjét. Az ukrán elnök szerint a jelenlegi tervek 15 évre szóló amerikai biztonsági garanciákat tartalmaznak, ám Kijev ennél jóval többet szeretne.

Sebők Barbara
2025. 12. 29. 13:13
Zelenzkijnek semmi sem elég: évtizedekre előre kérne amerikai garanciákat Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij december 29-én újságíróknak beszélt arról, hogy a tervezetben 15 évre szóló, ugyanakkor meghosszabbítható amerikai biztonsági garanciák szerepelnek Ukrajna számára. Elmondása szerint ez volt az egyik központi témája annak a csaknem kétórás találkozónak is, amelyet Donald Trump amerikai elnökkel folytatott a floridai Mar-a-Lago rezidencián. Az egyeztetés azonban – Zelenszkij szavai alapján – kézzelfogható eredmény nélkül zárult – írja a Kyiv Independent.

Újabb részleteket árult el Volodimir Zelenszkij az Egyesült Államokkal folytatott háttértárgyalásokról
Újabb részleteket árult el Volodimir Zelenszkij az Egyesült Államokkal folytatott háttértárgyalásokról Fotó: AFP

Zelenszkij: 15 év nem jelent valódi megoldást

Az ukrán elnök „erőteljesnek” nevezte az amerikai fél által felvázolt biztonsági garanciákat, ugyanakkor elismerte, hogy ezek egyelőre nem tekinthetők véglegesnek. Mint fogalmazott, jelenleg csupán tervezetekről van szó, amelyek további egyeztetéseket igényelnek.

Zelenszkij arról is beszélt, hogy a tárgyalások során igyekezett meggyőzni Trumpot: Ukrajna számára a 15 év nem jelent valódi megoldást. 

 

Felidézte, hogy a háború immár közel másfél évtizede tart, ezért Kijev hosszabb időtávban gondolkodik. Az ukrán elnök elmondta, hogy felvetette a 30, 40, sőt akár 50 évre szóló garanciák lehetőségét is. Állítása szerint Trump erre annyit reagált, hogy átgondolja a javaslatot.

A találkozót megelőző napokban Zelenszkij nyilvánosságra hozta Ukrajna felülvizsgált béketervének részleteit is. 

Zelenszkij Trumpnak: 15 év nem jelent valódi megoldást
Zelenszkij Trumpnak: 15 év nem jelent valódi megoldást Fotó: AFP

A dokumentum célja az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárása, ugyanakkor jelentős módosításokat tartalmaz az eredeti elképzelésekhez képest. A korábbi, 28 pontos tervet – amely Zelenszkij szerint olyan elemeket is tartalmazott, amelyek Ukrajna számára elfogadhatatlanok lettek volna – egy 20 pontos keretrendszerré alakították át. Az új tervezet része egy Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa közötti háromoldalú biztonsági garanciarendszer is. 

Emellett külön dokumentum készült az Egyesült Államokkal kötendő kétoldalú biztonsági megállapodásról, amely tovább erősítené Washington szerepét Ukrajna hosszú távú védelmében.

A csomag egy gazdasági együttműködésről szóló dokumentumot is tartalmaz. Ez a tervezet a háború utáni időszakra vonatkozó elképzeléseket vázolja fel, és szorosan összekapcsolja Ukrajna gazdasági jövőjét a nyugati partnerekkel. Mindeközben továbbra is nyitott kérdés marad, hogy az Egyesült Államok és Európa meddig és milyen formában hajlandó garanciákat vállalni.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

add-square Trump–Zelenszkij találkozó

Moszkva nagy bejelentést tett Trump és Putyin egyeztetéséről

Trump–Zelenszkij találkozó 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekmagyar péter

Hányinger

Békés Bence avatarja

A lehallgatott, megzsarolt, fizikailag és lelkileg bántalmazott volt feleség őszinte és tömör reakciója a közös múltjukat átíró volt férjnek szól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu