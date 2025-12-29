Zelenszkijnek semmi sem elég: évtizedekre előre kérne amerikai garanciákat

Zelenszkij december 29-én újságíróknak beszélt arról, hogy a tervezetben 15 évre szóló, ugyanakkor meghosszabbítható amerikai biztonsági garanciák szerepelnek Ukrajna számára. Elmondása szerint ez volt az egyik központi témája annak a csaknem kétórás találkozónak is, amelyet Donald Trump amerikai elnökkel folytatott a floridai Mar-a-Lago rezidencián. Az egyeztetés azonban – Zelenszkij szavai alapján – kézzelfogható eredmény nélkül zárult – írja a Kyiv Independent.

Újabb részleteket árult el Volodimir Zelenszkij az Egyesült Államokkal folytatott háttértárgyalásokról Fotó: AFP

Zelenszkij: 15 év nem jelent valódi megoldást

Az ukrán elnök „erőteljesnek” nevezte az amerikai fél által felvázolt biztonsági garanciákat, ugyanakkor elismerte, hogy ezek egyelőre nem tekinthetők véglegesnek. Mint fogalmazott, jelenleg csupán tervezetekről van szó, amelyek további egyeztetéseket igényelnek.