Zelenszkij és a háborúpárti Brüsszel folytatná a vérontást

Donald Trump új béketerve nem tetszik az európai háborúpárti elitnek és az ukránoknak. Miközben Brüsszel még mindig nem tud dűlőre jutni a Belgiumban zárolt orosz vagyon felhasználásáról, Trump javaslata megállítaná a vérontást. Volodimir Zelenszkij viszont nem bólintott rá a tervre. A helyzet olyan irányba sodródik, amely az eddiginél jóval súlyosabb, akár Európa és Oroszország közti nyílt konfrontáció kockázatát is felveti. Egyre közelebb a világháború.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 7:01
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Donald Trump beavatkozott Európa egyik jelenleg is zajló legérzékenyebb tárgyalásába, és ezzel akár gátolhatja azokat az erőfeszítéseket, amelyek Ukrajna finanszírozását hivatottak biztosítani az Oroszországgal szembeni harc folytatásához. Az Európai Unió illetékesei hónapok óta próbálnak – eddig sikertelenül – megoldást találni arra, miként lehetne a főként Belgiumban befagyasztott, mintegy 140 milliárd eurónyi orosz állami vagyont Ukrajna háborús erőfeszítéseinek támogatására felhasználni. A pénzre nagy szükség lenne, mivel Ukrajna jövő év elején forráshiánnyal nézhet szembe – írja az Origo. Brüsszelnek pénz kell a háborúhoz. A Politico azon kesereg, hogy így nem lesz erre forrás. Európa a vesztébe rohan.

Zelenszkij nem örült Trump béketervének (Fotó: SAUL LOEB / AFP)
Zelenszkij nem örült Trump béketervének (Fotó: SAUL LOEB / AFP)

A brüsszeli tárgyalások jelenleg rendkívül kényes szakaszban vannak – közölték diplomaták –, mert a vezető tisztviselők olyan jogi megoldáson dolgoznak, amely lehetővé tenné a befagyasztott vagyon felhasználását Ukrajnának nyújtott hitel formájában – írja a Politico.

Az Egyesült Államok új, 28 pontból álló tűzszüneti terve azonban alternatív javaslatot is tartalmaz: ugyanazokat az eszközöket amerikai irányítású újjáépítési programokba terelnék a fegyvernyugvás után. A dokumentum szerint az USA a tevékenységből származó haszon 50 százalékát kapná.

Zelenszkij nem támogatta Trump tervét 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy az új Trump-terv Ukrajnát történelme egyik legnehezebb döntési helyzete elé állítja: választania kellene a „méltóság” elvesztése és „egy kulcsfontosságú partner” elvesztése között.

Több uniós diplomata és tisztviselő attól tart, hogy Trump megbízottjának, Steve Witkoffnak a javaslatai ellehetetlenítik annak esélyét, hogy az EU 27 tagállama megállapodásra jusson a hiteltervről. Az európai vezetők abban reménykedtek, hogy a jövő havi csúcstalálkozón véglegesíthetik az úgynevezett „jóvátételi hitel” konstrukcióját.

Egy volt francia tisztviselő – aki másokhoz hasonlóan névtelenséget kapott az ügy érzékenysége miatt – úgy nyilatkozott, hogy a Witkoff-javaslat „botrányos”.

Az EU terve szerint az eszközöket Ukrajnának nyújtott hitel biztosítására használnák, amelyet csak akkor kellene visszafizetni, ha Oroszország egy békemegállapodás után vállalja a jóvátétel kifizetését Kijev számára.

Belgium azonban óvatos, mert attól tart, hogy pénzügyi felelősség hárulna rá, ha Oroszország megpróbálná visszaszerezni az összeget. Ez Belgiumot szembeállítja más uniós tagállamokkal, amelyek gyorsabb lépéseket szorgalmaznak Ukrajna támogatása érdekében.

Trump béketerve 

Az amerikai terv részletei nem teljesen világosak. A 28 pontos dokumentum azonban egyértelművé teszi, hogy a Trump-adminisztráció számol a befagyasztott összegek felhasználásával: 100 milliárd dollárt „az Egyesült Államok által vezetett ukrajnai újjáépítési és befektetési erőfeszítésekre” fordítanának, és „az Egyesült Államok a profit 50 százalékát kapná.” A dokumentum szerint Európa további 100 milliárd dollárral járulna hozzá Ukrajna helyreállításához, és „az Európában befagyasztott orosz vagyon felszabadításra kerül.” A fennmaradó befagyasztott eszközöket „egy külön amerikai–orosz befektetési alapba” irányítanák, közös amerikai–orosz beruházási projektek finanszírozására, „a globális stabilitás és a kölcsönös gazdasági érdekek erősítése érdekében.”

A 28 pontos terv széles körű aggodalmat váltott ki európai fővárosokban, mivel attól tartanak, hogy Trump egy Ukrajnára nézve hátrányos, Vlagyimir Putyinnak kedvező békét próbálhat ráerőltetni a felekre. Brüsszel folytatná a vérontást a békemegállapodás helyett.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

