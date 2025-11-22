Zelenszkij és a háborúpárti Brüsszel folytatná a vérontást

A brüsszeli tárgyalások jelenleg rendkívül kényes szakaszban vannak – közölték diplomaták –, mert a vezető tisztviselők olyan jogi megoldáson dolgoznak, amely lehetővé tenné a befagyasztott vagyon felhasználását Ukrajnának nyújtott hitel formájában – írja a Politico.

Az Egyesült Államok új, 28 pontból álló tűzszüneti terve azonban alternatív javaslatot is tartalmaz: ugyanazokat az eszközöket amerikai irányítású újjáépítési programokba terelnék a fegyvernyugvás után. A dokumentum szerint az USA a tevékenységből származó haszon 50 százalékát kapná.

Zelenszkij nem támogatta Trump tervét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy az új Trump-terv Ukrajnát történelme egyik legnehezebb döntési helyzete elé állítja: választania kellene a „méltóság” elvesztése és „egy kulcsfontosságú partner” elvesztése között.

Több uniós diplomata és tisztviselő attól tart, hogy Trump megbízottjának, Steve Witkoffnak a javaslatai ellehetetlenítik annak esélyét, hogy az EU 27 tagállama megállapodásra jusson a hiteltervről. Az európai vezetők abban reménykedtek, hogy a jövő havi csúcstalálkozón véglegesíthetik az úgynevezett „jóvátételi hitel” konstrukcióját.