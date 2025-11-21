Ezt hozza Trump béketerve, pontokban a lényeg

Közös béketervet dolgozott ki Amerika és Oroszország, amit bemutattak Zelenszkijnek, Trump azonnali választ vár. Erről írt a közösségi oldalán Deák Dániel. A politikai elemző szerint a béketerv alapján Oroszország megkapja az eddig elfoglalt területeket az általuk annektált öt ukrán megyében, plusz Donyeck megye egészét. Cserébe kivonulnak Szumi és Harkiv megyéből.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, Ukrajna nem kap NATO-tagságot, csak biztonsági garanciákat, de NATO-katonák nem lehetnek az ország területén, és az ukrán haderő méretezve korlátozva lesz. Az összes orosz szankciót eltörlik, Oroszország visszatérhet a G8-ba.

Deák Dániel pontokba szedte a béketerv lényegét:

1. Ukrajna megmarad mint független, önálló ország.

2. Ukrajna amerikai biztonsági garanciákat kap (feltételekkel), cserébe örökre lemond a NATO-tagságról.

3. Ukrajna korlátozza haderejének méretét, nem juthat atomfegyverhez.

4. Krím, Donyeck és Luhanszk de facto teljes egészében orosz terület lesz.

5. Herszon és Zaporizzsja megyében befagyasztják a frontvonalakat.

6. A frontvonal mentén demilitarizált övezet jön létre.

7. A harcoló felek megígérik, hogy nem fognak újabb háborút indítani a határvonalak megváltoztatására.

8. A NATO nem állomásoztat csapatokat Ukrajnában, Lengyelországban viszont igen.

9. Létrejön egy különleges biztonsági munkacsoport Ukrajna, az USA és Oroszország közt.

10. Oroszország szerződésben garantálja, hogy nem fogja megtámadni sem Ukrajnát, sem Európát.

11. Az Egyesült Államok és Európa befektetést tesz Ukrajnában, finanszírozza és vezeti az újjáépítést.

12. Százmilliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna újjáépítésére fordítanak majd.

13. Fokozatosan feloldódnak az Oroszországra kivetett szankciók.

14. Oroszország visszatérhet a G8-ba.

15. Orosz–amerikai gazdasági együttműködés indul.

16. Minden foglyul ejtett civil és katona hazatérhet.

17. Toleranciát támogató oktatási programok indulnak, és betiltják a náci ideológiát.

18. A Zaporizzsjai Atomerőmű működtetését átveszi a NAÜ, a termelt áram fele Oroszországba, fele Ukrajnába megy majd.

19. Az Egyesült Államok segít az ukrán gázellátó infrastruktúra helyreállításában.

20. Száz nappal a békeszerződés aláírása után választások lesznek Ukrajnában.

21. Minden háborús résztvevő teljes körű amnesztiát kap.

22. A békefeltételek betartatását Donald Trump és az általa vezetett béketestület felügyeli majd.

23. Szerződésszegés esetén szankciók jönnek.

24. Azonnali tűzszünet a dokumentum aláírása után.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)