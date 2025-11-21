Zelenszkij megdöbbentő kijelentést tett Trump béketervéről

Az Egyesült Államok egy béketerv-javaslattal lépett elő az orosz–ukrán háború lezárására. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel a részletek megvitatása érdekében. A tervet Steve Witkoff amerikai különmegbízott és orosz kollégája, Kirill Dmitrijev dolgozta ki. A dokumentum állítólag 28 pontból áll, és olyan elemeket tartalmaz, mint például a Donyec-medence ukrán ellenőrzésű területeinek átadása, az ukrán hadsereg jelentős létszámcsökkentése, valamint ukrán lemondás számos fegyverrendszerről.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP

A Fehér Ház szerint a javaslat új lendületet adhat a diplomáciának, és Ukrajna beleegyezett, hogy dolgozzon rajta annak érdekében, hogy igazságos módon záruljon le a háború. Kijev hangsúlyozta, hogy támogat minden érdemi javaslatot, amely közelebb hozhatja az igazi békét.

Kulcsfontosságú fejlemények a diplomáciai fronton

A tervet a héten mutatták be Ukrajnának, ami után Zelenszkij találkozott amerikai katonai vezetőkkel Kijevben, köztük Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkárral, Randy George tábornokkal és Chris Donahue tábornokkal. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt optimista nyilatkozatot tett:

Ez egy jó terv mind Oroszországnak, mind Ukrajnának. Úgy gondoljuk, hogy elfogadható mindkét oldal számára. Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy megvalósuljon.

Itt van Moszkva válasza

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kifejtette:

Bár voltak kontaktusok az Egyesült Államokkal, nincs olyan folyamat, amit konzultációnak lehetne nevezni.

Hozzátette, hogy bármilyen békemegállapodásnak a konfliktus gyökereit kell kezelnie.

Európai diplomaták szintén óvatosságra intenek. Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője hangsúlyozta:

Bármilyen terv működéséhez szükség van az ukránokra és az európaiakra a fedélzeten.

Trump a második elnöki ciklusában aktívan igyekszik előmozdítani a békét: alaszkai csúcstalálkozót tartott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Witkoff Moszkvába látogatott, és tárgyalt Zelenszkijjel, valamint nyugati vezetőkkel.

Zelenszkij készen áll

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt nyilatkozta, hogy készen áll az őszinte együttműködésre az Egyesült Államokkal, miután megkapta az Oroszországgal folytatott háború lezárását célzó béketerv tervezetét.