Új béketerv született az orosz–ukrán háború lezárásáról

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Zelenszkij elnök pozíciója számottevően gyengült egy komoly korrupciós botrány miatt, amely több közeli munkatársát is érinti.

A botrány középpontjában egy több millió dolláros visszaosztási rendszer áll, amelybe Zelenszkij fontos szövetségesei is belekeveredtek – köztük Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsadó, aki Witkoff-fal együtt szintén részt vett a miami találkozón.

Az ügy politikai nyomást helyez az ukrán elnökre, aki a folyamatos orosz támadások mellett egyre nehezebb belpolitikai környezetben próbál tárgyalni. Elemzők szerint ez csökkenti mozgásterét, és növeli a kitettségét az amerikai nyomásnak egy esetleges tűzszüneti megállapodás felé.

– írja a The Washington Post.

A mostani fejlemények hátterében Trump korábbi találkozója áll Vlagyimir Putyinnal, amelyen az orosz elnök irreális követeléseket támasztott – többek között Donbász teljes átadását. Trump később azt javasolta, hogy a jelenlegi frontvonalat „fagyasszák be”, mivel szerinte Ukrajna területének egy része már orosz kézre került, és a fennmaradó kérdéseket későbbre lehetne halasztani. Ugyanakkor nyilvánosan elégedetlenségét fejezte ki Putyinnal szemben, és új amerikai szankciókat vezetett be jelentős orosz energiaipari vállalatokra.