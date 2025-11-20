Witkoff a látogatást megelőző hétvégén titkos megbeszélést tartott Miamiban Zelenszkij elnök tanácsadóival. Az ügyet ismerő források szerint a tárgyalások jelenleg messze vannak bármiféle áttöréstől. A módosított béketerv több olyan elemet is tartalmazott, amelyet Kijev kivitelezhetetlennek tart: például Luhanszk és Donyeck olyan részeinek átadását, amelyek nincsenek orosz ellenőrzés alatt, valamint az ukrán haderő létszámának felére csökkentését. Ezek a feltételek a kijevi kormány szerint gyakorlatilag Ukrajna teljes kapitulációját jelentenék.
Új béketerv született az orosz–ukrán háború lezárásáról
A Trump-kormányzat újra intenzív erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárására. Ennek részeként Steve Witkoff különmegbízott egy átdolgozott béketervvel állt elő, amelyben több olyan feltétel is szerepel, amelyet Kijev elutasít. A terv jelentős területvesztést és az ukrán hadsereg méretének komoly csökkentését is tartalmazza. A háttérben ezzel párhuzamosan Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár – két magas rangú tábornokkal együtt – szokatlan diplomáciai küldetésen vett részt Kijevben. Ő az eddigi legmagasabb rangú Pentagon-tisztviselő, aki Trump hivatalba lépése óta Ukrajnába látogatott.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Zelenszkij elnök pozíciója számottevően gyengült egy komoly korrupciós botrány miatt, amely több közeli munkatársát is érinti.
A botrány középpontjában egy több millió dolláros visszaosztási rendszer áll, amelybe Zelenszkij fontos szövetségesei is belekeveredtek – köztük Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsadó, aki Witkoff-fal együtt szintén részt vett a miami találkozón.
Az ügy politikai nyomást helyez az ukrán elnökre, aki a folyamatos orosz támadások mellett egyre nehezebb belpolitikai környezetben próbál tárgyalni. Elemzők szerint ez csökkenti mozgásterét, és növeli a kitettségét az amerikai nyomásnak egy esetleges tűzszüneti megállapodás felé.
A mostani fejlemények hátterében Trump korábbi találkozója áll Vlagyimir Putyinnal, amelyen az orosz elnök irreális követeléseket támasztott – többek között Donbász teljes átadását. Trump később azt javasolta, hogy a jelenlegi frontvonalat „fagyasszák be”, mivel szerinte Ukrajna területének egy része már orosz kézre került, és a fennmaradó kérdéseket későbbre lehetne halasztani. Ugyanakkor nyilvánosan elégedetlenségét fejezte ki Putyinnal szemben, és új amerikai szankciókat vezetett be jelentős orosz energiaipari vállalatokra.
Ezalatt Zelenszkij Ankarába utazott Recep Tayyip Erdogan török elnökhöz, hogy a béketárgyalásokról egyeztessen. Egyes elemzők szerint ez a látogatás részben a korrupciós botrány okozta nyomás következménye lehetett.
Washingtonban is fontos változások körvonalazódnak: várhatóan hamarosan távozik posztjáról Keith Kellogg, Trump különmegbízottja, aki az egyik leghatékonyabb ukránbarát szereplő volt az adminisztrációban. Távozása gyengítheti Ukrajna érdekérvényesítését a Fehér Házban.
Driscoll kijevi útjának szerepe továbbra sem világos. A hadseregért felelős államtitkár két magas rangú tábornok, Randy George és Christopher Donahue társaságában érkezett; az amerikai védelmi tárca „tényfeltáró missziónak” nevezte az utat, amelynek célja a „háború lezárására irányuló lehetőségek feltérképezése”. Arról, hogy az amerikai delegáció pontosan kikkel találkozik, nem közöltek részleteket.
