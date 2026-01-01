Itt van Trump újévi fogadalma, erre tett ígéretet az amerikai elnök + videó

Donald Trump elnök Melania Trumppal és számos vezetővel együtt köszöntötte az új évet a floridai Palm Beachen, Mar-a-Lagoban. Az elnök szmokingban jelent meg, és röviden beszélt az újságírókhoz a bálterem előtt.
Többek között Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is részt vett azon az újévi fogadáson, amelyen az Egyesült Államok elnöke megosztotta a jelenlévőkkel újévi fogadalmát. Donald Trump Mar-a-Lagóban köszöntötte az új esztendőt.
Béke a Földön
– válaszolta Trump arra a kérdésre, hogy mi a fogadalma 2026-ra, majd bement a szilveszteri ünnepségre, ahol azt mondta a vendégeknek az Egyesült Államokról, hogy az ország „nagyon jól teljesít.”
Visszatértünk. Erősek vagyunk
– tette hozzá.
A vendégek között volt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is, aki néhány nappal korábban találkozott Trumppal, hogy áttekintsék a gázai tűzszüneti megállapodás helyzetét
– írja az Origo.
Trump családtagjai mellett az eseményen a Trump-adminisztráció tagjai is jelen voltak, köztük Kristi Noem belbiztonsági miniszter, Jeanine Pirro, Washington D.C. amerikai ügyésze, Tom Emmer minnesotai republikánus képviselő, Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, Dan Scavino, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke, valamint Sergio Gor nagykövet.
A díszvacsorán ott volt Hussain Sajwani emirátusi milliárdos is, aki korábban 20 milliárd dolláros befektetést ígért amerikai adatközpontokba.
„Rengeteg vezető van itt”
– jegyezte meg Trump az ünneplő tömegre utalva.
Az exkluzív eseményen részt vett a keresztény témájú festményeiről ismert Vanessa Horabuena, aki Jézust ábrázoló művet készített. Trump bejelentette, hogy a festményt jótékonysági árverésre bocsátják. A legmagasabb licit 2,5 millió dollár volt, amelyet a helyi seriffhivatal és a St. Jude Gyermekkutató Kórház javára ajánlottak fel.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
