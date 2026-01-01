Rendkívüli

Újévi tragédia a svájci síparadicsomban: robbanás történt egy zsúfolt bárban + videó

Trumpfogadalomúj év

Itt van Trump újévi fogadalma, erre tett ígéretet az amerikai elnök + videó

Többek között Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is részt vett azon az újévi fogadáson, amelyen az Egyesült Államok elnöke megosztotta a jelenlévőkkel újévi fogadalmát. Donald Trump Mar-a-Lagóban köszöntötte az új esztendőt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 8:15
Donald Trump Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump elnök Melania Trumppal és számos vezetővel együtt köszöntötte az új évet a floridai Palm Beachen, Mar-a-Lagoban. Az elnök szmokingban jelent meg, és röviden beszélt az újságírókhoz a bálterem előtt.

Donald Trump szilveszter éjjel „béke a Földön”-t kívánt új év alkalmából (Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Donald Trump szilveszter éjjel „béke a Földön”-t kívánt új év alkalmából (Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Béke a Földön

– válaszolta Trump arra a kérdésre, hogy mi a fogadalma 2026-ra, majd bement a szilveszteri ünnepségre, ahol azt mondta a vendégeknek az Egyesült Államokról, hogy az ország „nagyon jól teljesít.”

Visszatértünk. Erősek vagyunk

– tette hozzá. 

A vendégek között volt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is, aki néhány nappal korábban találkozott Trumppal, hogy áttekintsék a gázai tűzszüneti megállapodás helyzetét

 – írja az Origo.

Trump családtagjai mellett az eseményen a Trump-adminisztráció tagjai is jelen voltak, köztük Kristi Noem belbiztonsági miniszter, Jeanine Pirro, Washington D.C. amerikai ügyésze, Tom Emmer minnesotai republikánus képviselő, Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, Dan Scavino, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke, valamint Sergio Gor nagykövet. 

A díszvacsorán ott volt Hussain Sajwani emirátusi milliárdos is, aki korábban 20 milliárd dolláros befektetést ígért amerikai adatközpontokba.

„Rengeteg vezető van itt”

– jegyezte meg Trump az ünneplő tömegre utalva. 

Az exkluzív eseményen részt vett a keresztény témájú festményeiről ismert Vanessa Horabuena, aki Jézust ábrázoló művet készített. Trump bejelentette, hogy a festményt jótékonysági árverésre bocsátják.  A legmagasabb licit 2,5 millió dollár volt, amelyet a helyi seriffhivatal és a St. Jude Gyermekkutató Kórház javára ajánlottak fel.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu