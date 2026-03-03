NB IIVideotonpető tamásCsató SándorBékéscsaba

„Érdekes módon ezt nem torolják meg” – bírózott az edző a Videoton sikere miatt

A Videoton büntetőt hibázott, mégis 1-0-ra nyert a Békéscsaba vendégeként. Az NB II 20. fordulójának hétfői záró mérkőzésének lefújása után a két szakvezető, Csató Sándor és Pető Tamás értékelt, közülük előbbi a játékvezetést is szóba hozta.

2026. 03. 03. 8:16
A Videoton legyőzte idegenben a Békéscsabát Forrás: vidi.hu
A fehérvári Varga Roland tizenegyesét Póser Dániel kivédte a 65. percben, de a vendégek Németh Dániel kapáslövésével így is megszerezték a három pontot az NB II 20. fordulójának hétfői záró mérkőzésén. A Videoton sorozatban négy győzelemnél tart, és a tizenegyedikről a nyolcadik helyre lépett előre a tabellán.

Pető Tamás csapata sorozatban a negyedik meccsét nyerte meg az NB II-ben
Pető Tamás csapata sorozatban a negyedik meccsét nyerte meg az NB II-ben (Fotó: vidi.hu)

Bár a Békéscsaba a legutóbbi hat bajnokijából csak kettőt veszített el, így is közvetlenül a kiesőzóna előtt, a 14. helyen áll, csupán egy ponttal megelőzve az utolsó két helyen álló Soroksár, Szentlőrinc kettőst.

– Mindkét félidőben voltak olyan lehetőségeink, amikből gólt szerezhettünk volna. Sajnálom, hogy ez nem jött össze, jobban kellett volna koncentrálnunk a kapu előtt, hátul pedig egy figyelmetlenségből kaptunk gólt. Örülök, hogy Póser két forduló alatt a második tizenegyesét védte ki, sajnálom, hogy mi nem tudtunk gólt szerezni.

A megsérült Nagy Richárd kapott a térdhajlítójába egy rúgást, érdekes módon ezt nem torolják meg, de mi kapjuk a fegyelmezéseket, eltiltásokat. Másoknak lehet jobban vezetnek hazai pályán, nekünk sajnos nem annyira.

A játék maga biztató volt, csak nyerni kellene – ha nem szerzünk pontokat, nagyon nehéz lesz. Megint, ha kicsit koncentráltabbak vagyunk, talán tudtunk volna pontot szerezni – vagy ha nem tudunk gólt rúgni, legalább ne kapjunk. Megyünk tovább, van még tíz forduló, minél több pontot be kell gyűjteni. Más csapatnak is nehéz, aki hátul van, biztos vagyok benne, hogy bennmaradunk – értékelt a mérkőzést közvetítő M4 Sportnak Csató Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője.

A Videoton edzője folytatná a győzelmi sorozatot

A Videotont irányító Pető Tamás szerint a helyzetek alapján kiegyenlített mérkőzést láthattak, amit előbb is lezárhattak volna, ha értékesíteni tudják a tizenegyest.

– Utána egy kicsit felhoztuk az ellenfelet, de előzetesen is tudtuk, hogy szenvedős meccs lesz. A Békéscsaba jó csapat, fizikailag nagyon rendben vannak és focizni is tudnak, de azt gondolom, ezzel az egy góllal megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Nagyon örülünk a sikernek természetesen, minden győzelemmel megyünk előre, mostantól pedig az a célunk, hogy sorozatban az ötödik három pontot is megszerezzük – idézi a trénert a vidi.hu.

NB II, 20. forduló

  • Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC 0-0
  • Kecskeméti TE–Budafoki MTE 2-1
  • Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC 0-2
  • Karcagi SC–BVSC-Zugló 1-3
  • HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2-1
  • Tiszakécskei LC–Vasas FC 0-0
  • FC Ajka–Szentlőrinc 2-1
  • Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár 0-1

Az NB II állását megtekintheti ide kattintva!

 

