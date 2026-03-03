Olajellátás: közös közleményt adott ki a Mol-csoport és a Slovnaft

A Slovnaft és a MOL Csoport jelenleg azon dolgozik, hogy a lehető legtöbb forrásból biztosítsa a nyersolajellátást – áll a MOL és a hozzátartozó szlovák Slovnaft közös közleményéből. A tájékoztatás szerint a vállalatok szállításokat rendeltek Szaúd-Arábiából, Norvégiából, Kazahsztánból és Líbiából is. Az első tartályhajók március elején érkeznek a horvátországi Omisaljba, ahonnan a kőolajnak vezetékes útvonalon kell eljutni a finomítókig. A vállalatok ezen túlmenően használják a korábbi döntés nyomán felszabadított mennyiséget a stratégiai kőolaj-tartalékokból.

A MOL Csoport és a Slovnaft közös közleményt adott ki, ebben kitérnek a tengeri szállítású olaj kérdésére is (illusztráció)

Forrás: MNO

Fenntartható az olajellátás biztonsága

„A diverzifikált forrásoknak köszönhetően a jelenlegi helyzetben is képesek vagyunk fenntartani az ellátás biztonságát a régióban, de horvát partnereinket arra kérjük, hogy támogassanak minket azáltal, hogy minden szállítmányt átengednek” – áll a vállalatok közleményében. A megfogalmazott kérés arra utal, hogy az Adria-vezetéket üzemeltető horvát nyersolajszállító Janaf (ezen a vezetéken érkezhet az országba az omisalji kikötőből a tengeri szállítású olaj) korábban nem adott egyértelmű választ a szállítások vállalására.

A közlemény kitér rá:

„Az európai és amerikai szankciókkal összhangban a Slovnaft és a MOL Csoport tengeri úton is importálhat orosz nyersolajat, ha a Barátság vezeték nem működik. Ez a szabály Horvátországra is vonatkozik: a Janafnak engednie kell a szállítmányok áthaladását. Közép- és Kelet-Európa ellátásbiztonsága tekintetében a régi vitákat félre kell tenni. A helyzetet együtt, higgadtan és szakszerűen kell megoldanunk. A Slovnaft és a MOL Csoport természetesen mindig betartja az összes szankciós előírást, miközben megvizsgálja ezeket a lehetőségeket."

A Janaf-vezeték kapacitását illetően Horvátország, Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság megállapodott professzionális, hosszú távú kapacitásvizsgálatok elvégzéséről, amelyeket független, nemzetközi megfigyelőcsoport fog segíteni. A MOL Csoport és a Slovnaft szerint ezt követően végre világosan lehet látni azt, hogy mire képes az Adria-vezeték horvát szakasza a hosszútávú ellátás tekintben. „Jelenleg nincs értelme olyan számokat emlegetni, amelyeket megfelelő vizsgálatok nem igazoltak” – áll ennek kapcsán a közleményben.