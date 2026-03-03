MOLellátásJanafSlovnaft

Olajellátás: közös közleményt adott ki a Mol-csoport és a Slovnaft

A Mol-csoport és a Slovnaft is azon dolgozik, hogy a Barátság vezeték leállása mellett több forrásból legyen biztosítva az ellátás. A két vállalat közös közleményt adott ki a témában, melyben arra kérik a horvát partnert: működjenek együtt a tengeri szállítású olaj célba juttatásában.

Munkatársunktól
2026. 03. 03. 9:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Slovnaft és a MOL Csoport jelenleg azon dolgozik, hogy a lehető legtöbb forrásból biztosítsa a nyersolajellátást áll a MOL és a hozzátartozó szlovák Slovnaft közös közleményéből. A tájékoztatás szerint a vállalatok szállításokat rendeltek Szaúd-Arábiából, Norvégiából, Kazahsztánból és Líbiából is. Az első tartályhajók március elején érkeznek a horvátországi Omisaljba, ahonnan a kőolajnak vezetékes útvonalon kell eljutni a finomítókig. A vállalatok ezen túlmenően használják a korábbi döntés nyomán felszabadított mennyiséget a stratégiai kőolaj-tartalékokból.

MOL, olaj, földgáz, olajfinomító, kőolaj, gazdaság, ipar, Százhalombattai dunai finomító
A MOL Csoport és a Slovnaft közös közleményt adott ki, ebben kitérnek a tengeri szállítású olaj kérdésére is (illusztráció)
Forrás: MNO

Fenntartható az olajellátás biztonsága

„A diverzifikált forrásoknak köszönhetően a jelenlegi helyzetben is képesek vagyunk fenntartani az ellátás biztonságát a régióban, de horvát partnereinket arra kérjük, hogy támogassanak minket azáltal, hogy minden szállítmányt átengednek” áll a vállalatok közleményében. A megfogalmazott kérés arra utal, hogy az Adria-vezetéket üzemeltető horvát nyersolajszállító Janaf (ezen a vezetéken érkezhet az országba az omisalji kikötőből a tengeri szállítású olaj) korábban nem adott egyértelmű választ a szállítások vállalására.

A közlemény kitér rá: 

„Az európai és amerikai szankciókkal összhangban a Slovnaft és a MOL Csoport tengeri úton is importálhat orosz nyersolajat, ha a Barátság vezeték nem működik. Ez a szabály Horvátországra is vonatkozik: a Janafnak engednie kell a szállítmányok áthaladását. Közép- és Kelet-Európa ellátásbiztonsága tekintetében a régi vitákat félre kell tenni. A helyzetet együtt, higgadtan és szakszerűen kell megoldanunk. A Slovnaft és a MOL Csoport természetesen mindig betartja az összes szankciós előírást, miközben megvizsgálja ezeket a lehetőségeket."

A Janaf-vezeték kapacitását illetően Horvátország, Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság megállapodott professzionális, hosszú távú kapacitásvizsgálatok elvégzéséről, amelyeket független, nemzetközi megfigyelőcsoport fog segíteni. A MOL Csoport és a Slovnaft szerint ezt követően végre világosan lehet látni azt, hogy mire képes az Adria-vezeték horvát szakasza a hosszútávú ellátás tekintben. „Jelenleg nincs értelme olyan számokat emlegetni, amelyeket megfelelő vizsgálatok nem igazoltak” – áll ennek kapcsán a közleményben.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.