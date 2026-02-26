Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

MolJanaforosz olaj

Betelt a pohár – a Mol ultimátumot küldött a Janafnak: át kell engedniük az orosz kőolajat

Felszólította a Mol a horvát Janaf kőolajipari társaságot, hogy tegye lehetővé a tengeri úton érkező orosz kőolaj szállítását az Adria-vezetéken, hiszen az nem ütközik sem az Európai Unió, sem pedig az Egyesült Államok által bevezetett szankciókba. Ha a Janaf megtagadja a szükséges szállítási szolgáltatásokat, akkor az EU versenyjogának értelmében domináns pozícióval való visszaélésnek is minősülhet – mutatott rá a Mol-csoport.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 16:54
A Mol-csoport felszólítja a Janafot, hogy haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat. Az EU-s és amerikai szankciók alapján a horvát vezetéküzemeltetőnek ezt meg kell tennie. A Mol legkésőbb február 27-ig várja a horvát vállalat egyenes válaszát. Elutasítás esetén a Mol az Európai Bizottsághoz fordulhat és kártérítést indíthat – tájékoztatott a magyar olajipari társaság csütörtökön.

Mol, Janaf, orosz kőolaj
A Janaf jelenleg domináns pozícióval rendelkezik a Mol finomítóiba vezető kőolajszállítási útvonalak tekintetében Fotó: JANAF

A Mol által tervezett tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankcióknak

Közleményükben felidézik: a Janafnak régóta tudomása van arról, hogy a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás megszakadt. A Mol az erről szóló hivatalos iratokat már megküldte a horvát vállalatnak. Az EU-s szabályozás világosan fogalmaz: ha az Oroszországból egy szárazföldi tagállamnak történő olajszállítás csővezetéken keresztül az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad, akkor az Oroszországból tengeri úton szállított kőolaj behozható az adott tagállamba. Ezt az álláspontot a magyar kormány szankciós szakhatósága állásfoglalásában is megerősítette.

A szabályozás nem tartalmaz olyan előfeltételt, amely előírná, hogy a Molnak vagy bármely más érintett üzemeltetőnek előzetes jóváhagyást vagy megerősítést kellene kérnie erről. A Mol által tervezett tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós rezsimeknek is. Az OFAC szankciós szabályrendszere nyilvánosan elérhető, ahogy az is, hogy melyik vállalat szállíthat árut. A Mol által szerződtetett orosz kőolajat szállító és értékesítő vállalatok nem szerepel semmilyen amerikai tiltólistán, így az OFAC-n sem.

A Janafnak át kell engednie az orosz kőolajszállítmányokat

A vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján a Janaf számára nincs más lehetőség, mint hogy átengedje a tengeri úton érkező orosz kőolajszállítmányokat. Ennek megfelelően a Mol sürgősen kéri a Janafot, hogy erősítse meg, hogy átveszi az EU és USA szankciós szabályai alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt.

A Mol aláhúzza, hogy a Janaf jelenleg domináns pozícióval rendelkezik a Mol finomítóiba vezető kőolajszállítási útvonalak tekintetében. A szükséges szállítási szolgáltatások megtagadása ezért az EU versenyjogának értelmében a domináns pozícióval való visszaélésnek is minősülhet. 

Amennyiben a Janaf továbbra is megtagadja a visszaigazolás megadását, a Molnak nincs más választása, mint az illetékes uniós hatóságokhoz, többek között az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságához fordulni.

Egyúttal a Mol azt is jelzi, hogy a visszaigazolás késedelmes beérkezéséből eredő pénzügyi károkért a Janafot terheli a jog és anyagi felelősség. A Mol fenntartja magának a jogot, hogy kárigényét a Janaffal szemben érvényesítse.

Mint korábban lapunk megírta, Anta Susnjar horvát gazdasági miniszter jelezte: Magyarország kaphat az Adria-kőolajvezetéken orosz kőolajat. Ennek ellenére a horvát olajtársaság napok óta nem hajlandó tengeri úton érkező orosz kőolajat szállítani az Adria-vezetéken hazánknak és Szlovákiának.

