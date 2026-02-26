Betelt a pohár – a Mol ultimátumot küldött a Janafnak: át kell engedniük az orosz kőolajat

A Mol-csoport felszólítja a Janafot, hogy haladéktalanul adjon biztosítékot arra, hogy átengedi a tengerről érkező nem szankcionált orosz kőolaj-szállítmányokat. Az EU-s és amerikai szankciók alapján a horvát vezetéküzemeltetőnek ezt meg kell tennie. A Mol legkésőbb február 27-ig várja a horvát vállalat egyenes válaszát. Elutasítás esetén a Mol az Európai Bizottsághoz fordulhat és kártérítést indíthat – tájékoztatott a magyar olajipari társaság csütörtökön.

A Janaf jelenleg domináns pozícióval rendelkezik a Mol finomítóiba vezető kőolajszállítási útvonalak tekintetében Fotó: JANAF

A Mol által tervezett tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankcióknak

Közleményükben felidézik: a Janafnak régóta tudomása van arról, hogy a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába irányuló kőolajszállítás megszakadt. A Mol az erről szóló hivatalos iratokat már megküldte a horvát vállalatnak. Az EU-s szabályozás világosan fogalmaz: ha az Oroszországból egy szárazföldi tagállamnak történő olajszállítás csővezetéken keresztül az adott tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad, akkor az Oroszországból tengeri úton szállított kőolaj behozható az adott tagállamba. Ezt az álláspontot a magyar kormány szankciós szakhatósága állásfoglalásában is megerősítette.

A szabályozás nem tartalmaz olyan előfeltételt, amely előírná, hogy a Molnak vagy bármely más érintett üzemeltetőnek előzetes jóváhagyást vagy megerősítést kellene kérnie erről. A Mol által tervezett tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós rezsimeknek is. Az OFAC szankciós szabályrendszere nyilvánosan elérhető, ahogy az is, hogy melyik vállalat szállíthat árut. A Mol által szerződtetett orosz kőolajat szállító és értékesítő vállalatok nem szerepel semmilyen amerikai tiltólistán, így az OFAC-n sem.

A Janafnak át kell engednie az orosz kőolajszállítmányokat

A vonatkozó EU-s és amerikai szankciók alapján a Janaf számára nincs más lehetőség, mint hogy átengedje a tengeri úton érkező orosz kőolajszállítmányokat. Ennek megfelelően a Mol sürgősen kéri a Janafot, hogy erősítse meg, hogy átveszi az EU és USA szankciós szabályai alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt.