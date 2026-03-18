Idén is ingyenes marad az öntözővíz a gazdák számára

Az esemény jó alkalmat teremtett arra, hogy a gyulai és a Gyula környéki gazdák aktuális információkhoz jussanak, és kérdéseikre is válaszokat kapjanak. Két aszályvédelmi programot sikerült megvalósítani a NAK és a Kövizig bevonásával – fogalmazott a Gyula Televíziónak Kónya István térségi tanácsnok.

Aszályvédelmi intézkedések a gazdáknak Fotó: MW

A 2022-es aszály sok mindenre megtanította a gazdákat

Az agrárkamara próbálja minél jobban támogatni a gazdálkodók mindennapi életét – emelte ki Vincze Dávid Edgár, a NAK Békés vármegyei alelnöke. Közel 48 falugazdász segíti az adminisztrációs feladatokat, hogy a gazdák válláról minél jobban levehessék a terheket.

Az aszálykárokkal kapcsolatos bejelentések 30 százaléka Békés vármegyéből érkezett. Több pályázat is segíti a generációváltást. A talajvíz hiánya idén 20-30 százalék körül alakul a megszokotthoz képest.

Nagy Viktor, a Magosz főtitkár-helyettese kiemelte, az agrárforrások egy közel 5600 milliárd forintos keretet képeznek, amely meghatározza a gazdálkodók mindennapjait. A támogatások jelentős része területalapon érkezik, a másik része pedig pályázati felhívások útján. Az előbbi esetében tavaly közel 150 ezer támogatási kérelmet nyújtottak be a gazdálkodók országosan, ami azt jelenti, hogy nagyjából 5 millió hektár földterületre igényeltek támogatást a gazdák. Számos kihívás érte és éri is az ágazatot a különböző járványos betegségeken át az aszályig. A pályázati felhívások útján elérhető támogatások közül a tavalyi évvel bezárólag közel 62 jelent meg. Ezek jellemzően a fejlesztést segítették, ám idén további számos pályázati felhívás nyílik meg.

Télen volt ugyan csapadék, de nem történt csoda – fogalmazott Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke. Rapid módon kell dolgozni ahhoz, hogy a térség kiváló adottságait ki tudják használni. A 2022-es aszály sok mindenre megtanította őket – mutatott rá Jakab István.

Az az igazi Vizet a tájba program, amikor a csatornákat rendbe teszik, amikor a csatornákban áll a víz, és a gazdák rendelkezésére áll – hangsúlyozta. A tavasszal a Vizet a tájba program keretében összefogással rendbe teszik az összes olyan csatornát, ami közvetlenül a gazdák területén található. Gépek, eszközök vásárlásához jelenleg is van pályázati lehetőség, hogy a csatornákat, amelyeket őseink kiástak, most a korszerű gépekkel a legrövidebb időn belül rendbe tegyék.