Újabb látszatintézkedés, törvényjavaslat valódi kormányzás helyett

Szintén fontos lépésnek értékeli a Tisza, hogy kilátásba helyezték a szívhangrendeletet eltörlését, és bár a kampány alatt gyakorta hangoztatták, hogy a gyermekvédelem fontos nekik, és azt ígérték, nem elvonnak majd a gyermekek jogaiból, lehetőségeiből, hanem még inkább segítik, most mégsem ezt látjuk. Kiderült, hogy a magzatok életéhez kevésbé ragaszkodik a kormánypárt. A táncoslábú Hegedűs Zsoltról pedig azt is megtudtuk, hogy nemcsak ritmusérzékből jeles, legalább annyira indulatos is. A hétfői parlamenti felszólalásában ugyanis magából kikelve arról beszélt, a rendelet szívtelen, és csak több abortuszt eredményezett.

Az egészségügyi miniszter állítása azonban nem helytálló, a statisztikák ugyanis mást mutatnak:

a regisztrált adatok szerint amíg 2010-ben 40 449 abortuszt végeztek el, 2025-re ez a szám ­20 400-ra csökkent. A szívhangrendelet bevezetése óta pedig nagyjából 1300-zal kevesebb magzatnak kellett meghalnia.

Beszédes az is, hogy amíg ellenzékben kampányolt Magyar Péter, addig az irreális 480 forintos üzemanyagár visszaállítását követelte, ám kormányra kerülése után ezek a szándékai elhalkultak, és kormánya már nem hajlik ennek megvalósítására. A miniszterelnök hivatkozása a jelenlegi olajárakra csak részben állja meg a helyét, hiszen már a követelés megfogalmazásának idején meredeken emelkedő pályára állt a Brent jegyzésára, a geopolitikai folyamatok alapján pedig számítani lehetett a további drágulásra.

A kormányfő számos teendői – mint a berlini kolbászról szóló beszámolója – miatt nem jut ideje arra sem, hogy a migráció vagy a háború kérdésével foglalkozzon, de nem derült ki az sem, elfogadják-e a migrációs paktumot az uniós pénzekért cserébe.