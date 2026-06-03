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Újabb látszatintézkedés, törvényjavaslat valódi kormányzás helyett

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A Tisza valódi kormányzás helyett látszatintézkedések sorát hajtja végre.

Munkatársunktól
2026. 06. 03. 11:51
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Szintén fontos lépésnek értékeli a Tisza, hogy kilátásba helyezték a szívhangrendeletet eltörlését, és bár a kampány alatt gyakorta hangoztatták, hogy a gyermekvédelem fontos nekik, és azt ígérték, nem elvonnak majd a gyermekek jogaiból, lehetőségeiből, hanem még inkább segítik, most mégsem ezt látjuk. Kiderült, hogy a magzatok életéhez kevésbé ragaszkodik a kormánypárt. A táncoslábú Hegedűs Zsoltról pedig azt is megtudtuk, hogy nemcsak ritmusérzékből jeles, legalább annyira indulatos is. A hétfői parlamenti felszólalásában ugyanis magából kikelve arról beszélt, a rendelet szívtelen, és csak több abortuszt eredményezett. 

Az egészségügyi miniszter állítása azonban nem helytálló, a statisztikák ugyanis mást mutatnak: 

a regisztrált adatok szerint amíg 2010-ben 40 449 abortuszt végeztek el, 2025-re ez a szám ­20 400-ra csökkent. A szívhangrendelet bevezetése óta pedig nagyjából 1300-zal kevesebb magzatnak kellett meghalnia.

Beszédes az is, hogy amíg ellenzékben kampányolt Magyar Péter, addig az irreális 480 forintos üzemanyagár visszaállítását követelte, ám kormányra kerülése után ezek a szándékai elhalkultak, és kormánya már nem hajlik ennek megvalósítására. A miniszterelnök hivatkozása a jelenlegi olajárakra csak részben állja meg a helyét, hiszen már a követelés megfogalmazásának idején meredeken emelkedő pályára állt a Brent jegyzésára, a geopolitikai folyamatok alapján pedig számítani lehetett a további drágulásra.

A kormányfő számos teendői – mint a berlini kolbászról szóló beszámolója – miatt nem jut ideje arra sem, hogy a migráció vagy a háború kérdésével foglalkozzon, de nem derült ki az sem, elfogadják-e a migrációs paktumot az uniós pénzekért cserébe. 

Ukrajna helyzete viszont sürgetővé vált számára: a német fővárosban folytatott tárgyalások után bejelentette, hogy Magyarország kész részt vállalni a közös európai feladatok megoldásában, így találkozna Zelenszkijjel, és a csatlakozási tárgyalások megkezdését sem akadályozza.

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

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Baranyai Gábor
idezojelekhegedűs zsolt

Megszakítottság

Baranyai Gábor avatarja

A szívhang meghallgattatása nem más, mint az emberi méltóság és az élethez való jog elismerése, annak tudatosítása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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