Megjelent a legrosszabbul teljesítő európai légitársaságok rangsora – O’Leary ezt biztos nem teszi ki az ablakba
Átfogó értékelést tett közzé Európa legnagyobb légitársaságainak működéséről a Flightright szakportál, melyben azt összesítették, hogyan teljesítettek az egyes légiközlekedési vállalatok a megbízhatóság, a kártérítések kifizetése és az ügyfél-elégedettség tekintetében. A legrosszabb összesített eredményt elért légitársaságok a lista elején, a legjobb összesített pontszámot elérők pedig a lista végén szerepelnek.
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