Ragadós a magyar példa: az osztrák kormány is beavatkozik az elszálló benzinárakba

A tervek szerint a finomítók és a benzinkutak nyereségének árrését a jövőben a mostanihoz hasonló válsághelyzetekben egy-egy hónapra rögzítik, és ezeknek az árréseknek a válság előtti szinthez viszonyított növekedését a felére csökkentik – írja cikkében a Kronen Zeitung. Az osztrák kormány is lépéskényszerbe került a vágtató üzemanyagárak miatt.

A magyar példát követve az osztrák kormány is beavatkozott az üzemanyagárakba: áprilistól jöhet az árrésstop és az ásványolajadót is csökkentik

Christian Stocker kancellár kiemelte: a cél az, hogy senki ne húzasson hasznot a közel-keleti háborús események nyomán a nyersolajpiacon kialakult kaotikus helyzetből, és főleg ne az emberek fizessék meg a válság árát a benzinkutakon. Ez a beavatkozás nem jelenti azt, hogy többé ne lehetne nyereséget termelni. Csupán azt hivatott megakadályozni, hogy egy válságból üzleti modell váljon – tette hozzá Andreas Babler alkancellár.

Mérséklik az ásványolajadót is

Ezzel egy időben az osztrák kormány csökkenti az ásványolajadót is. Ennek célja, hogy a forgalmi adóból származó többletbevételeket visszajuttassák az autósoknak. Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter hangsúlyozta, hogy nem abszolút árplafonról van szó. A tényleges többletbevételeket számítják ki, és ezeket veszik majd alapul az értékeléshez. Kezdetben az adót mind a benzin, mind a dízel esetében 5 centtel csökkentik. Az intézkedések időben korlátozottak, és bármikor felfüggeszthetők vagy meghosszabbíthatók.

Az ásványolajadó (MöSt) a hajtó- és tüzelőanyagokra kivetett fogyasztási adó, amelyet literenként vagy kilogrammonként számítanak fel. Jelenleg körülbelül 48,2 cent literenként a benzin, és 39,7 cent literenként a dízel esetében. Emellett 2022 októbere óta literenként karbonadó is terheli az üzemanyagokat. Ehhez jön még 20 százalék áfa. Az emelkedő árak ezért csak az áfából származó bevételeket növelik, a másik két teherből származó bevételeket nem, mivel azok mennyiségi alapú adók. Csak akkor nő ezekből a bevétel, ha a fogyasztás is emelkedik.

Áprilistól léphetnek hatályba az üzemanyagárakat csökkentő intézkedések

Az intézkedések április 1-jén lépnek hatályba és előre láthatólag az év végéig maradnak érvényben. Már biztos, hogy az intézkedéscsomagot a jövő héten a Nemzeti Tanács is elfogadja, ennek érdekében jövő hétfőre rendkívüli ülést hívnak össze, amelyen benyújtják a törvénymódosításokat. A hivatalos döntés a szerdai, illetve csütörtöki rendes ülések egyikén várható. Pénteken a Szövetségi Tanács – szintén rendkívüli ülésen – biztosítja majd, hogy az intézkedések időben hatályba léphessenek. A csomag elfogadásához azonban kétharmados többségre van szükség – vagyis az FPÖ vagy a Zöldek szavazataira is.