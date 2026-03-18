Ragadós a magyar példa: az osztrák kormány is beavatkozik az elszálló benzinárakba

Hosszas egyeztetések után a hárompárti osztrák kormánykoalíció megállapodott egy intézkedéscsomagról, amely az olajválság nyomán elszálló benzin- és gázolajárakat hivatott csökkenteni. Két intézkedéssel próbálnak gátat vetni az üzemanyagárak extrém mértékű növekedésének: áprilistól árrésplafont vezetnek be a finomítók és a benzinkutak számára, valamint ideiglenesen csökkentik az ásványolajadót. A szabályozásnak köszönhetően átlagosan literenként tíz eurocentes árcsökkenés jöhet a kutakon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 16:45
A tervek szerint a finomítók és a benzinkutak nyereségének árrését a jövőben a mostanihoz hasonló válsághelyzetekben egy-egy hónapra rögzítik, és ezeknek az árréseknek a válság előtti szinthez viszonyított növekedését a felére csökkentik – írja cikkében a Kronen Zeitung. Az osztrák kormány is lépéskényszerbe került a vágtató üzemanyagárak miatt.

A magyar példát követve az osztrák kormány is beavatkozott az üzemanyagárakba: áprilistól jöhet az árrésstop és az ásványolajadót is csökkentik/Fotó: Vémi Zoltán

Christian Stocker kancellár kiemelte: a cél az, hogy senki ne húzasson hasznot a közel-keleti háborús események nyomán a nyersolajpiacon kialakult kaotikus helyzetből, és főleg ne az emberek fizessék meg a válság árát a benzinkutakon. Ez a beavatkozás nem jelenti azt, hogy többé ne lehetne nyereséget termelni. Csupán azt hivatott megakadályozni, hogy egy válságból üzleti modell váljon – tette hozzá Andreas Babler alkancellár.

Mérséklik az ásványolajadót is

Ezzel egy időben az osztrák kormány csökkenti az ásványolajadót is. Ennek célja, hogy a forgalmi adóból származó többletbevételeket visszajuttassák az autósoknak. Beate Meinl-Reisinger külügyminiszter hangsúlyozta, hogy nem abszolút árplafonról van szó. A tényleges többletbevételeket számítják ki, és ezeket veszik majd alapul az értékeléshez. Kezdetben az adót mind a benzin, mind a dízel esetében 5 centtel csökkentik. Az intézkedések időben korlátozottak, és bármikor felfüggeszthetők vagy meghosszabbíthatók.

Az ásványolajadó (MöSt) a hajtó- és tüzelőanyagokra kivetett fogyasztási adó, amelyet literenként vagy kilogrammonként számítanak fel. Jelenleg körülbelül 48,2 cent literenként a benzin, és 39,7 cent literenként a dízel esetében. Emellett 2022 októbere óta literenként karbonadó is terheli az üzemanyagokat. Ehhez jön még 20 százalék áfa. Az emelkedő árak ezért csak az áfából származó bevételeket növelik, a másik két teherből származó bevételeket nem, mivel azok mennyiségi alapú adók. Csak akkor nő ezekből a bevétel, ha a fogyasztás is emelkedik.

Áprilistól léphetnek hatályba az üzemanyagárakat csökkentő intézkedések

Az intézkedések április 1-jén lépnek hatályba és előre láthatólag az év végéig maradnak érvényben. Már biztos, hogy az intézkedéscsomagot a jövő héten a Nemzeti Tanács is elfogadja, ennek érdekében jövő hétfőre rendkívüli ülést hívnak össze, amelyen benyújtják a törvénymódosításokat. A hivatalos döntés a szerdai, illetve csütörtöki rendes ülések egyikén várható. Pénteken a Szövetségi Tanács – szintén rendkívüli ülésen – biztosítja majd, hogy az intézkedések időben hatályba léphessenek. A csomag elfogadásához azonban kétharmados többségre van szükség – vagyis az FPÖ vagy a Zöldek szavazataira is.

A magyar kormány jóval hamarabb lépett, nálunk már több mint egy hete érvényben vannak védett árak, közben Európa nagy részén brutális a drágulás

Ha nem is teljesen másolják le az Orbán-kormány intézkedéseit, úgy azért nyugodtan fogalmazhatunk, hogy osztrák szomszédaink követik a jó magyar példát. A magyar kormány a helyzet súlyosságát hamar felismerve gyorsan cselekedett, és már március 9-én, hétfőn bejelentette, hogy aznap éjféltől védett árat vezet be az üzemanyagokra.

  • a benzin esetében literenkénti 595 forinton,
  • a gázolaj esetében pedig literenkénti 615 forinton 

rögzítették az árakat. Fontos lépés volt az is, hogy az uniós minimumra csökkentették az üzemanyagok jövedékiadó-tartalmát.

Amennyiben a kormány nem lépett volna időben, Magyarországon ma a piaci árak alapján:

  • a benzinért már literenként 651 forintot, autópályán 701 forintot,
  • a dízelért pedig már 698 forintot, autópályán 748 forintot

kellene fizetni. 

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt: eközben Nyugat-Európában még drasztikusabb a helyzet: Franciaországban, Olaszországban hétszáz forint feletti, Németországban és Dániában nyolcszáz forint feletti, míg Hollandiában majdnem ezer forint a benzin literenkénti ára. Ausztriában szintén jóval drágább mindkét üzemanyagtípus, a benzin literéért átszámítva 698 forintot kell fizetni, míg a dízel 777 forintba kerül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

