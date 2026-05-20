Magyar Péter egyik legbrutálisabb hazugsága lepleződött le, a Fidesz rendkívüli bejelentést tett

Brüsszeli pénzeső: gigahitellel támogatják Ukrajnát

Brüsszel zöld utat adott Ukrajna finanszírozásának: az Európai Bizottság és Kijev aláírta azt a megállapodást, amely megnyitja az utat a 90 milliárd eurós uniós támogatási csomag kifizetése előtt. Az első, 3,2 milliárd eurós részlet már június közepén megérkezhet Ukrajnába, amennyiben az ukrán parlament is jóváhagyja az egyezséget.

2026. 05. 20. 11:52
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő az EU vezetőivel (Fotó: AFP)
A támogatás része annak a 90 milliárd eurós uniós pénzügyi csomagnak, amelynek célja, hogy 2026-ban és 2027-ben is biztosítsa Ukrajna működéséhez szükséges forrásokat az Oroszországgal folytatott háború idején.

Valdis Dombrovskis európai gazdasági biztos közölte: az Európai Bizottság lezárta a tárgyalásokat Ukrajnával a támogatási program részleteiről, és már alá is írta a szükséges dokumentumokat. Mint mondta, most az ukrán fél aláírására és a parlament ratifikációjára várnak, ezt követően indulhatnak el a kifizetések.

A teljes, 90 milliárd eurós hitelmegállapodást a tervek szerint a következő napokban véglegesíthetik. Az összeg felét még idén, a másik felét pedig 2027-ben folyósítanák.

Az idei támogatási csomagból 28,3 milliárd eurót katonai kiadásokra fordítanának, míg 16,7 milliárd euró általános költségvetési támogatásként érkezne Ukrajnába. Utóbbi összeget az uniós makropénzügyi támogatási program és az Ukrajna újjáépítését szolgáló alap között osztanák fel.

Dombrovskis hangsúlyozta: a támogatások folyósítását reformokhoz kötik. 

Az Európai Unió azt várja Ukrajnától, hogy javítsa az állami pénzügyek átláthatóságát, növelje a költségvetési bevételeket és hatékonyabbá tegye a közkiadásokat.

A biztos hozzátette: az Európai Bizottság a Nemzetközi Valutaalappal is egyeztetett annak érdekében, hogy az uniós feltételek összhangban legyenek a szervezet ukrajnai programjával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
