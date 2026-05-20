Brüsszeli pénzeső: gigahitellel támogatják Ukrajnát

A támogatás része annak a 90 milliárd eurós uniós pénzügyi csomagnak, amelynek célja, hogy 2026-ban és 2027-ben is biztosítsa Ukrajna működéséhez szükséges forrásokat az Oroszországgal folytatott háború idején.
Valdis Dombrovskis európai gazdasági biztos közölte: az Európai Bizottság lezárta a tárgyalásokat Ukrajnával a támogatási program részleteiről, és már alá is írta a szükséges dokumentumokat. Mint mondta, most az ukrán fél aláírására és a parlament ratifikációjára várnak, ezt követően indulhatnak el a kifizetések.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!