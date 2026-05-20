Magyar Péter egyik legbrutálisabb hazugsága lepleződött le, a Fidesz rendkívüli bejelentést tett

Gyerekeket szolgáltatott ki egy 72 éves férfi szexuális hóbortjainak egy nő

Kiszolgáltatott helyzetben lévő gyerekeket szerzett egy nő egy 72 éves férfinak, akivel szexuális cselekményre vették rá a kiskorúakat. A férfi az egyiküket szexuálisan bántalmazta.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 20. 12:09
A nő 2024-ben ismerte meg a hátrányos helyzetű, 13–17 év közötti sértetteket, akik a lakásában találkoztak a férfival. A férfi energiaitalokat, édességet vitt magával, hogy így kerüljön közelebb az általa tudottan kiskorú és kiszolgáltatott helyzetben lévő lányokhoz.

Voltak sértettek, akiket a vádlottak nem tudtak rávenni a szexuális cselekményekre, míg a férfi az egyik sértettet – akiről előzőleg pornográf jellegű fotókat készített – szexuálisan bántalmazta.

A Veszprém Vármegyei Főügyészség emberkereskedelem és kényszermunka, gyermekprostitúció kihasználásának kísérlete, gyermekpornográfia, valamint szexuális erőszak miatt emelt vádat a férfival szemben. A nővel szemben emberkereskedelem és kényszermunka a vád.

A nőnek ezen túl sikkasztás, a férfinak pedig hamis tanúzásra felhívás miatt is felelnie kell. A nő ugyanis az egyik sértett nála elhelyezett értékeit elvette, míg a férfi az egyik tanút akarta rábeszélni, hogy lényeges kérdésben valótlan vallomást tegyen.

A főügyészség az elkövetőkkel szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta, azzal, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A férfi esetében arra is indítványt tett, hogy a törvényszék tiltsa el minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől, amely révén kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon. Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu


A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
