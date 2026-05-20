Tűz és robbanások: újból célkeresztbe került az orosz energetikai létesítmény

Ukrán drónok célpontjává vált Oroszország. Jelentések szerint az akció során egy olajfinomító és egy vegyipari üzem területéről robbanások és tűz fellángolásáról is beszámoltak a helyi lakosok.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 12:32
Illusztráció Forrás: AFP
Ksztovo lakói a kora reggeli órákban jelezték, hogy több drónt is észleltek a környéken, amelyek a Lukoil-Nizsegorodnyeftyorgszintez olajfinomító felé tartottak. Nem sokkal később robbanások hallatszottak, majd az üzem térségéből sűrű füst emelkedett a magasba.

A mostani akció egy héten belül már a második támadás volt a Lukoil-Nizsegorodnyeftyorgszintez létesítménye ellen.

Korábban, május 18-án egy másik ukrán csapást követően már tűzesetet jelentettek az objektumnál. Az ukrán fegyveres erők állítása szerint a finomítóban előállított benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag az orosz megszálló erők ellátását szolgálja.

A dél-oroszországi Sztavropoli határterületen működő Nyevinnomisszk Azot üzem szintén célponttá vált.

A vállalat Oroszország meghatározó műtrágya- és vegyipari gyártói közé tartozik, valamint olyan alapanyagokat is előállít, amelyeket robbanószerek készítéséhez használnak fel. Az üzem éves kapacitása elérheti az egymillió tonna ammóniát, míg ammónium-nitrátból évente több mint egymillió tonnát gyártanak. Ezeket többek között robbanóanyagok és tüzérségi lőszerek előállításában alkalmazzák.

Mihail Minyenkov, Nyevinnomisszk polgármestere arról tájékoztatott, hogy légvédelmi művelet zajlott a város fölött. Helyiek beszámolói szerint robbanások rázták meg a környéket, és tűz is keletkezett.

Ezalatt a Sztavropoli határterület vezetője, Vlagyimir Vlagyimirov Telegramon azt közölte, hogy a légvédelem elhárított egy dróntámadást, amely egy meg nem nevezett ipari területet vett célba Nyevinnomisszkben, és állítása szerint károk nem keletkeztek.

A Nyevinnomisszk Azot üzem nem először került célkeresztbe a háború kezdete óta.

A beszámolók szerint legutóbb május 16-án érte támadás. A mostani akcióval együtt legalább hét alkalommal próbálhatta Ukrajna eltalálni a létesítményt az orosz invázió kezdete óta. Ukrajna egyre nagyobb arányban alkalmaz saját fejlesztésű drónokat olyan műveletekhez, amelyek mélyen orosz hátország területeit érintik, kifejezetten olajipari, logisztikai és hadiipari létesítményeket célozva. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
