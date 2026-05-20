Tűz és robbanások: újból célkeresztbe került az orosz energetikai létesítmény

Ksztovo lakói a kora reggeli órákban jelezték, hogy több drónt is észleltek a környéken, amelyek a Lukoil-Nizsegorodnyeftyorgszintez olajfinomító felé tartottak. Nem sokkal később robbanások hallatszottak, majd az üzem térségéből sűrű füst emelkedett a magasba.

Lukoil's Kstovo refinery in Nizhny Novgorod and Nevinnomyssky Azot in Stavropol.



Kstovo is one of Russia's biggest refineries. It already took drone fire in April. This time it was hit again. Moscow's fuel supply runs through it.

A mostani akció egy héten belül már a második támadás volt a Lukoil-Nizsegorodnyeftyorgszintez létesítménye ellen.

Korábban, május 18-án egy másik ukrán csapást követően már tűzesetet jelentettek az objektumnál. Az ukrán fegyveres erők állítása szerint a finomítóban előállított benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag az orosz megszálló erők ellátását szolgálja.

A dél-oroszországi Sztavropoli határterületen működő Nyevinnomisszk Azot üzem szintén célponttá vált.

Among other targets in Russia last night, chemical plant "Azot" in the Stavropol region and the oil refinery "Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez" in the Nizhegorod region.



"Azot" produces more than 1 million tons of ammonia and up to 1.4 million tons of ammonium nitrate annually,

A vállalat Oroszország meghatározó műtrágya- és vegyipari gyártói közé tartozik, valamint olyan alapanyagokat is előállít, amelyeket robbanószerek készítéséhez használnak fel. Az üzem éves kapacitása elérheti az egymillió tonna ammóniát, míg ammónium-nitrátból évente több mint egymillió tonnát gyártanak. Ezeket többek között robbanóanyagok és tüzérségi lőszerek előállításában alkalmazzák.

Mihail Minyenkov, Nyevinnomisszk polgármestere arról tájékoztatott, hogy légvédelmi művelet zajlott a város fölött. Helyiek beszámolói szerint robbanások rázták meg a környéket, és tűz is keletkezett.