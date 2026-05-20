Tűz és robbanások: újból célkeresztbe került az orosz energetikai létesítmény

Ksztovo lakói a kora reggeli órákban jelezték, hogy több drónt is észleltek a környéken, amelyek a Lukoil-Nizsegorodnyeftyorgszintez olajfinomító felé tartottak. Nem sokkal később robbanások hallatszottak, majd az üzem térségéből sűrű füst emelkedett a magasba.
A mostani akció egy héten belül már a második támadás volt a Lukoil-Nizsegorodnyeftyorgszintez létesítménye ellen.
Korábban, május 18-án egy másik ukrán csapást követően már tűzesetet jelentettek az objektumnál. Az ukrán fegyveres erők állítása szerint a finomítóban előállított benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag az orosz megszálló erők ellátását szolgálja.
A dél-oroszországi Sztavropoli határterületen működő Nyevinnomisszk Azot üzem szintén célponttá vált.
A vállalat Oroszország meghatározó műtrágya- és vegyipari gyártói közé tartozik, valamint olyan alapanyagokat is előállít, amelyeket robbanószerek készítéséhez használnak fel. Az üzem éves kapacitása elérheti az egymillió tonna ammóniát, míg ammónium-nitrátból évente több mint egymillió tonnát gyártanak. Ezeket többek között robbanóanyagok és tüzérségi lőszerek előállításában alkalmazzák.
Mihail Minyenkov, Nyevinnomisszk polgármestere arról tájékoztatott, hogy légvédelmi művelet zajlott a város fölött. Helyiek beszámolói szerint robbanások rázták meg a környéket, és tűz is keletkezett.
