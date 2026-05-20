A lengyel kormányszóvivő egyébként sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Magyar Péter és Donald Tusk miniszterelnökök szerdán személyesen találkoznak, emellett a két kormány minisztereinek plenáris ülését is tervezik.
Úgy tűnik, a lengyel vezetés számára még Orbán Viktor a miniszterelnök
Jól látszik, hogy Orbán Viktor milyen nagy hatású politikus. A Brüsszel-párti Varsó számára kellemetlen jelenet zajlott le a lengyel kormány sajtótájékoztatóján. Amikor a kormányszóvivőt a lengyel–magyar delegáció tárgyalásán részt vevő miniszterekről kérdezték, Adam Szlapka többször is elszólta magát és a volt miniszterelnököt emlegette.
Elmondása szerint a lengyel oldalt Andrzej Domanski pénzügyminiszter, Marcin Kierwinski belügy- és közigazgatási miniszter, Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatokat koordináló miniszter, Marta Cienkowska kulturális miniszter, valamint Dariusz Klimczak infrastrukturális miniszter képviseli. A találkozót lényegében egy kormányközeli konzultációvá alakítva – mondta Szlapka.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)
